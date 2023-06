Pellegrino se cuadra con Berizzo por la programación y no descarta a los seleccionados en Copa Chile

Universidad de Chile vuelve a competir de manera oficial, ya que enfrentará este miércoles a O’Higgins, en el reinicio de la Copa Chile, en un duelo que se va jugar en el estadio Santa Laura.

Una gran duda que tiene Mauricio Pellegrino tiene que ver con los seleccionados nacionales, quienes llegarán sobre la hora de inicio del encuentro, por lo que todavía no sabe si podrá contar con Cristóbal Campos, Matías Zaldivia y Lucas Assadi.

Se cuadra

Una situación que el entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, manifestó que no iba a liberar a los jugadores de la U, ni de ningún otro club, aunque apunto sus dardos en contra de las programaciones de fútbol cuando se está en fecha FIFA.

“Estoy muy de acuerdo en que los entrenadores de los clubes nacionales exijan que sus partidos no se jueguen en la fecha FIFA si tiene seleccionados. De acá a futuro se tendrá que revisar que no existan partidos de ninguna índole, ni Copa Chile ni Campeonato, dentro de la fecha FIFA, porque los jugadores nominados a la selección no serán liberados”, comenta Berizzo.

Algo que también apoya Pellegrino, dejando en claro que hay un problema en la organización de los partidos que, en este caso, Universidad de Chile se verá perjudicada.

“Creo que los seleccionadores tienen la potestad de decidir lo que van a hacer con los jugadores. Ellos saben de nuestra necesidad, sobre todo porque es el primer partido y creo que hay menos de 24 horas entre un partido y otro”, comienza explicando Pellegrino.

“Cuando arreglamos el partido con O’Higgins, me dieron el calendario, me preguntaron si me parecía bien. Nunca habíamos tenido cinco jugadores seleccionados, como pasó semanas después”, precisa el entrenador azul.

Alegatos

Mauricio Pellegrino asegura que es muy respetuoso con el trabajo de la selección chilena, pero sabe que, en este momento, le pasa la cuenta a la U porque no puede tener a jugadores importantes con seguridad para su plantilla.

“Lo que no tiene que coincidir es para mí el calendario, con los intereses de la selección y un club, en un partido que nos jugamos tanto. Ahí está el error. El seleccionador está en su derecho con los jugadores, hasta que establezca el plazo de la FIFA. Nosotros tenemos en el derecho de tener jugadores importantes que el club hace una gran inversión para tener, que no los tendemos en las condiciones mejores”, enfatiza Pellegrino.

“Que viajarán, que llegarán, bueno, ese es otro cantar. Los dos estamos entre la espada y la pared, por querer tener a los jugadores y cada uno ver lo mejor para el equipo. Acá debe estar contemplando que todos los grupos hacen un gran esfuerzo para preparar, la selección quiere lo mejor para ellos, pero espero que nos repita con nosotros y nadie. Nos vemos perjudicado nosotros por ser el primer partido. Hemos pedido mover 48 horas más y no hemos podido. No hemos tenido suerte”, detalla.

Directo al hotel

El regreso desde Bolivia de los seleccionados nacionales está agendado para la madrugada del miércoles, por lo que en la mañana Campos, Zaldivia y Assadi estarán el país.

Por lo mismo, Pellegrino conversó con los jugadores y les pidió que se incorporaran al grupo, para saber si están en condiciones de jugar por la tarde noche ante O’Higgins.

“Hablé con ellos y les dije que vayan al hotel directamente. Han entrenado, están bien y en la tarde valoraré. Hay un entrenamiento a las 11 de la mañana y veremos cómo han llegado, porque son jugadores importantes para nosotros”, finaliza.