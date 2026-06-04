Tras la victoria ante Concepción y en la previa de partidos claves, los jugadores disfrutaron un distendido momento tras el entrenamiento.

Universidad de Chile vive momentos de dudas en su irregular campaña, más allá de la última victoria por 2-1 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

El juego todavía no convence en el plantel que lidera el técnico Fernando Gago, por lo que se vienen fechas importantes antes de finalizar la primera parte de la temporada.

En ese contexto, el plantel bullanguero disfrutó de un asado en el Centro Deportivo Azul, de manera de vivir un momento de relajo ante los grande desafíos que se vienen en los próximos días.

Más allá del triunfo de la U ante Concepción, el ambiente quedó con muchas dudas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U se apronta a fechas de decisiones importantes

Fue el periodista Marcelo Díaz quien reveló en TNT Sports la actividad del plantel de Universidad de Chile, donde además hubo algunos dirigentes presentes en un almuerzo particular.

“Hubo un asado. Fue algo del plantel no por nada especial, fue de camaradería, para compartir un rato más después de entrenamiento. Los jugadores siempre almuerzan acá y luego abandonan”, explicó.

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“Hoy compartieron, vi a Manuel Mayo, Ignacio Asenjo, Aldo Marín, además de algunos directores, es algo que se hace habitual. No es una vez al mes, una vez cada dos, tres meses” profundizó el reportero.

En ese sentido, deja de lado que sea una comida para levantar ánimos, si bien que lo enmarcó en situaciones que se hacen cada cierto tiempo, lo que esta vez coincidió en un particular momento de la U.