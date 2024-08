El retorno de Charles Aránguiz ha marcado el mercado de pases del fútbol chileno. El Príncipe regreso a Universidad de Chile y busca ganar un nuevo título con el Romántico Viajero.

Sin embargo, el fichaje de Aránguiz no ha podido ser completo porque por el reglamento de la ANFP no se le entregó el número 20 que ocupó en su primera etapa en el club. Dicho dorsal quedó en la espalda de Federico Mateos y no se pudo transferir.

Ante esto el Príncipe asumió el 29 y hasta el momento ha sacado cuentas alegres. Pero en Azul Azul quieren hacer un esfuerzo y este miércoles habrá una nueva reunión del Consejo de Presidentes para modificar el reglamento.

La reacción de Guarello a la ley Charles Aránguiz

Esta modificación ha sido denominada en redes como Ley Charles Aránguiz y sería para que los jugadores de la Generación Dorada puedan cambiar su dorsal en el campeonato chileno.

Aránguiz podría cambiar de número por decisión de la ANFP

Lo que causó la lapidaria reacción de Juan Cristóbal Guarello. “La U podría aguantar cinco meses y dejarse de pelotudeces. Hay una crisis mayor. Busquen reconquistar el público, alejar a los violentos del estadio, jugar más partidos y negociar con el detentor de los derechos de televisión”, lanzó de entrada en el programa de Radio Agricultura de este martes.

Pero tras ello, apuntó al Consejo que sigue dejando de lado labores que profundizan la crisis del fútbol chileno. “Aránguiz ya jugó con el 29 el sábado, jugó bien. No le pesó. No vi que jugara mal. Esperan cinco meses y no pasa nada (…) Ahora… ¿El Consejo de Presidente va a gastar tiempo para sacar esto? es decir que estamos todos locos”, lamentó.