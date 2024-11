Universidad de Chile prepara la final de la Copa Chile que afrontará contra Ñublense, justo un día después del partido de la selección chilena ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas. En La Roja, los azules Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero aparecen como probables titulares.

Y una pregunta al entrenador azul, Gustavo Álvarez, fue sobre la selección chilena de Ricardo Gareca y el momento crucial de La Roja, colista en la tabla y con la necesidad de ganar para mantener esperanzas de clasificación.

“No tengo los elementos de juicio de por qué se ha ganado o no. Soy respetuoso de los procesos de otros equipos y entrenadores. Cuando no tengo elementos para medir no es prudente opinar”, dijo Álvarez.

Agregó que “sólo deseo lo mejor no sólo a Maxi y Fabián. También a la selección chilena y su cuerpo técnico. Que el partido de esta noche sea el arranque de una racha que deposite a Chile en el próximo Mundial. Es lo que todos queremos”.

Azules a nivel de competencia internacional

Respecto a sus jugadores en la selección, Álvarez complementa que “están considerados, hemos citado 20 jugadores entre los cuales están Fabián y Maxi. Que hoy jueguen en la selección distinguen al proceso. No hay que olvidarse cómo llegaron al club y desde dónde”.

Gustavo Álvarez arenga a Gareca en La Roja.

“Hoy que estén seleccionados es un orgullo. Nosotros mañana en la mañana hablaremos con ellos para ver como están y tomaremos la decisión de los once que inician. Voy a definir el equipo mañana al medio día por este tema”, añadió.

El DT de la U sostiene que “puedo opinar con objetividad por el rendimiento de Fabián y Maxi, viendo cómo y de dónde llegaron. Haber transitado todo este camino con la u y la selección este año denota un gran crecimiento”.

“Son las caras visibles, pero también hay un plantel detrás que, producto del trabajo en común les da la posibilidad a algunos jugadores que sean seleccionados. Al mismo tiempo eso genera orgullo porque los vi crecer y tienen el premio de representar al país. Es muy bueno. Los veo a la altura de la competencia internacional. Deseo y creo que pueden hacer un muy buen partido”, sentencia Gustavo Álvarez.