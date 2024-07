A las 5.35 de la mañana del jueves comienza a tomar forma el sueño de la Copa Libertadores de Futsal para el plantel femenino de Universidad de Chile, que viaja hasta Bolivia por su primera experiencia internacional.

Luego de un tricampeonato en el Futsal Primera, además de la Copa Chile, las dirigidas por el técnico Matías Romero van por la mayor gloria del continente, en un torneo que tiene muchas expectativas en la rama.

En conversación con Redgol, horas antes del largo viaje a Cochabamba, con una escala en la ciudad de La Paz, el técnico bullanguero aborda esta nueva experiencia al mando de la U.

“Ha sido un proceso duro pero hace que todo valga la pena, más allá de los títulos obtenidos, también toda la vivencia que se ha generado ha sido de mucho crecimiento. En lo personal he crecido mucho como entrenador, entonces ha sido un camino duro pero con mucho aprendizaje”, comentó Romero.

El plantel de Universidad de Chile Futsal en su último entrenamiento en el país. Foto: U de Chile Futsal / Sebastián Ñanco.

La U en Copa Libertadores Femenina Futsal

20 cupos, que se dividen entre 14 jugadoras y 7 integrantes del cuerpo técnico, ese es el plantel de Universidad de Chile que viaja a Bolivia para ser parte del grupo B, donde competirá con Stein Cascavel (Brasil), Exa Ysaty (Paraguay), Peñarol (Uruguay) y Llaneros (Colombia).

Para este torneo la U se reforzó con cuatro jugadoras internacionales, que hacen subir el nivel: Cibelle Siqueira, Naly De Oliveira, Merlyn Salcedo y Daniela Martínez.

“Tienen bien puesto el nombre de refuerzos. Para llegar a un plantel así hay que nivelar hacia arriba, todas las jugadoras que llegaron hicieron mejores a las que estaban y también las de acá hacen mejores jugadoras a las que llegaron. Están todas en un nivel competitivo”, destacó Romero.

“Hay que poner siempre la pelota al piso, Chile en las últimas ediciones femenino ha estado en los últimos lugares, sin embargo, creo que hemos ido dando pasos hacia adelante. Valdivia, que fueron las últimas participantes, siento que sí compitieron, inclusive estuvo cerca de ganarle a la finalista que fueron las bolivianas, Alwas Ready, entonces sí estamos dando pasitos y tenemos la ilusión de competir”, explicó.

El plantel de la U Futsal que viaja a la Copa Libertadores fue invitado al duelo contra Everton en el Estadio Nacional. Foto: U de Chile Futsal.

La despedida de Romero a la U

La Copa Libertadores Futsal también será la despedida del profesor Matías Romero al mando del equipo femenino de Universidad de Chile, por lo que vive un momento especial con el club.

“Yo anuncié que se acaba mi proceso en futsal femenino de la U, las chicas lo sabían hace un tiempo. Creo que soy fiel creyente de los procesos, siento que culminada la Copa Libertadores es la hora de dar un paso al costado. Mentiría que sé qué es lo que viene. Sigo en mis otros trabajos, pero no sé qué va a pasar en el futsal, pero se acaba mi proceso”, detalló.

“No me he puesto a analizar, porque todo ha sido intenso. Todo lo voy a visualizar cuando termine la copa. Uno tiene sueños y uno de esos era dejar a la U en lo más alto. Uno quiere seguir creciendo e ir por más. Si te dijera que no es un sueño llega a un primer equipo de la U fútbol, te mentiría. Es un sueño que me gustaría dar, porque todo lo que lleva la insignia es soñar y saber que se pueden cumplir”, finalizó.

