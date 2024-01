Universidad de Chile comienza su tercera semana de trabajo de cara a lo que será la temporada 2024. Los Azules quieren volver a ser protagonistas, para lo cual saben que los trabajos físicos son fundamentales. Gustavo Álvarez ya sabe cuál será su debut en la banca del equipo.

El Romántico Viajero aspira a ser protagonista en el Campeonato Nacional, ya que no tendrán acción internacional, por lo que todo el esfuerzo se enfocará en el plano local. El 2017 fue la última vez que dieron la última vuelta olímpica, de la mano de Ángel Guillermo Hoyos. Por esta razón, en el CDA la presión crece año a año para volver a gritar campeón. Los Azules ya registran cinco refuerzos y otro que está cerca de llegar.

Marcelo Díaz, Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Maximiliano Guerrero son las caras nuevas en Universidad de Chile, mientras que el atacante Luciano Pons está a detalles de arribar al equipo. Mientras la búsqueda de un volante y un defensor continúa, el plantel se mentaliza en lo que será el estreno en el 2024, encuentro que también marcará el debut de Gustavo Álvarez con el buzo azul.

¿Cuándo debuta Universidad de Chile 2024?

El primer encuentro de los azules será este sábado 20 de enero ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. Todavía falta la reunión entre las autoridades para definir temas como el aforo o el horario, tras lo cual se iniciará la venta de entradas para los hinchas. El evento es organizado por los Hispanos. Todavía no hay información sobre la transmisión del partido de parte de la televisión.

La agenda de Gustavo Álvarez

Si bien en los primeros amistosos no suele verse buen fútbol, por la gran cantidad de trabajos físicos y la falta de ritmo deportivo tras las pretemporadas, siempre es importante ganar. Luego del estreno ante Unión Española, Universidad de Chile se trasladará hasta Coquimbo para protagonizar un triangular amistoso con los Piratas y Universidad Católica, ante quienes protagonizarán el primer clásico del año.

El encuentro ante los Cruzados será el sábado 27 de enero en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los dirigidos por Nicolás Núñez hicieron su estreno en Lima ante Sporting Cristal, con una dura derrota por 4-0. Tras el partido ante la UC, el siguiente desafío será ante Coquimbo Unido en el mismo recinto mencionado, el martes 30 de enero. Estos exámenes serán fundamentales para ver en el terreno de juego los trabajos de Gustavo Álvarez.

Para los mencionados encuentros amistosos, Universidad de Chile no podrá contar con cuatro jugadores: Ignacio Sáez, Renato Cordero, Jeisson Fuentealba y Lucas Assadi. Estos futbolistas fueron nominados por Nicolás Córdova para el Preolímpico de Venezuela, mientras que Marcelo Morales no fue considerado, por lo que ya trabaja con Álvarez en el Centro Deportivo Azul. El torneo Sub 23 finalizará el 11 de febrero, días antes del inicio del Campeonato Nacional.