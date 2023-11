Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 han cambiado para siempre la cara del parque Estadio Nacional, que ahora cuenta con una gran infraestructura deportiva, donde el gran objetivo es que se mantenga para el futuro.

Si bien ahora vienen los Juegos Parapanamericanos, el fútbol está expectante de la situación del reducto en la comuna de Ñuñoa, donde Universidad de Chile y la selección chilena esperan para regresar al reducto.

Con los cambios, la idea es que todo el parque Estadio Nacional esté abierto para la comunidad, donde tendrá que tener los eventos del fútbol, además de deportivos y conciertos musicales, lo que implica un gran desafío.

En ese sentido, Israel Castro, director del IND confirma que la U y la Roja volverán a jugar en el primer semestre de 2024 en el Estadio Nacional y que se van a ir acomodando los distintos eventos.

El futuro del Estadio Nacional

Fue en una entrevista con radio Cooperativa, que Castro deja en claro lo que viene para el futuro en el Estadio Nacional, donde entienden que el concepto de la infraestructura cambió tras los Juegos Panamericanos.

“No es sólo la mantención, que es un tema que tiene que estar, pero nuestra expectativa es ambiciosa para abrir el parque Estadio Nacional gran parte de la semana. Que esté abierto a la comunidad como un desafío importante en seguridad, de mantención de áreas verdes, de un lugar donde la familia se sienta acogida para actividades y espacio deportivo”, comentó.

Por lo mismo, es un gran desafío el que se viene para definir el futuro del Estadio Nacional, donde tendrá que coincidir la vida al aire libre, con eventos deportivos y musicales.

“El parque es deportivo y el uso tiene que ir en esa línea para que el deporte tenga el mayor acceso. Con los conciertos conviven dos cosas complejas. Una es que no hay otro recinto de esas características que permitan. El coliseo tiene una gran demanda, aparte de otros estadios cerrados con el de Universidad Católica, un tiempo estuvo Santa Laura. En los recitales, cuando el Estadio Nacional no es parte, grandes bandas no pasan por Chile”, reflexiona.

“Habrá preferencia en lo deportivo, va a volver a jugar Universidad de Chile y la selección. Esta es la casa de la Roja y también habrá conciertos. Los tres elementos tienen que convivir, pero siempre con preferencia lo deportivo”, precisó.

Los conciertos

Otro de los grandes eventos que se preparan para volver al Estadio Nacional son los grandes conciertos musicales, donde ya hay programado varios para la temporada 2024.

En esa línea, también existe una opinión clara en referencia a estos eventos, donde ponen condiciones para autorizar.

“Queremos limitar también el tema de conciertos durante el año para que no afecte el césped. Tenemos que resguardar por los tiempos de recuperación que impiden que se pueda jugar. Pero volverá la selección y la U durante el primer semestre. Eso lo aseguramos”, destacó.

Bajo esos lineamientos, también dejan un desafío importante para que los protagonistas también puedan tomar decisiones que permitan el uso del Estadio Nacional para todos.

“Hay que concordar fechas y horarios. Un desafío importante es asegurar que los partidos no afecten el entorno del parque. En los juegos panamericanos hay muchos deportes desarrollándose y queremos que eso no se pierda. El fútbol, la U, o quien ocupe, también tienen el desafío de que eso no afecte”, finalizó.

¿Cuándo fue el último partido de la U en el Estadio Nacional?

El 30 de agosto del 2022, para un Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Católica, fue la última vez que se jugó un partido en el recinto de Ñuñoa, con victoria para los Cruzados por 3-0.

