César Vaccia aprueba la llegada de Fernández como refuerzo de la U: "No es un Roberto Carlos, pero es una solución"

Universidad de Chile logra sumar un nuevo nombre para su plantel en el mercado de pases, porque desde Argentina han confirmado el préstamo de Vicente Fernández desde Talleres de Córdoba.

El lateral izquierdo formado en Universidad Católica se incorporará al plantel de Mauricio Pellegrino, para tener una dura pelea por el puesto con Marcelo Morales.

Aprueba

Un histórico de Universidad de Chile, el entrenador César Vaccia, asegura que es buen nombre para la U actual, teniendo en cuenta la ausencia de un relevo para el Chelo Morales.

“Es un joven que conoce el medio, jugó en Palestino, lo hizo bastante bien. La verdad es que tampoco la U y otro equipo están en posibilidades de traer extranjeros”, comenzó explicando a Redgol.

“Me parece buen jugador. Obviamente la U tiene un problema, porque si no está el chico Morales, tiene que jugar Andía de lateral izquierdo, donde no es su pierna más hábil. Es una necesidad y me parece razonable lo de este chico que tiene muchas condiciones”, analizó el bicampeón con los azules.

Si bien asegura que no es una gran figura, cumple con las condiciones para venir a la U y ser un aporte.

“No es un Roberto Carlos, pero es una solución. No lo digo en forma peyorativa, lo digo por la realidad del fútbol nuestro. Es un jugador que va rendir sin problemas, pero no hará una diferencia enorme. Una sandía calada para el puesto”, finalizó.