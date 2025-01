Universidad de Chile golpeó el mercado de pases con el refuerzo de Leandro Díaz, quien viene desde Lanús, pero con una mochila de algunas polémicas en el fútbol argentino.

Como una de las grandes cartas para ser el nuevo goleador del equipo del técnico Gustavo Álvarez, el “Loco” se abre espacio entre los hinchas azules para tomar un rol protagónico.

Así también lo entiende el periodista Cristián Caamaño, quien destaca sus cualidades como delantero, que puede marcar muchas diferencias en el fútbol nacional, además que le puso un nuevo apodo: Candonga Carreño.

“Este tipo, en condiciones normales en Chile, debiese marcar una diferencia desde lo físico, es un tipo de mucho barrio, si logra mantener los cables separados y no se le cruzan”, detalló.

Leandro Díaz se sumará como refuerzo de U de Chile.

Leandro Díaz marcará diferencias en la U

Fue en Deportes en Agricultura que el periodista también profundizó en los problemas que lo llevaron a salir de Lanús, donde también buscaba otra alternativa, con una pelea en un duelo de entrenamiento ante Tigre.

“No le pegó a un juvenil. El juvenil le pegó una patada en el suelo lo fue a encarar un rival mayor y le bajó los dientes. El nuevo Candonga Carreño, que no se le crucen los cables”, explicó.

“Estaba molesto con Lanús y buscó una alternativa. No es que pase expulsado, le dicen Loco por actitudes fuera de la cancha, pero no es un jugador polémico y no tiene demasiadas rojas en su carrera”, detalló.

En ese sentido asegura que “el año pasado tuvo muchas lesiones y no brilló demasiado, pero las anteriores fueron muy buenas. Díaz hizo más goles que Javier Correa”.

