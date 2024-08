Universidad de Chile visita a O’Higgins este sábado y en rueda de prensa, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, protagonizó un distendido momento a carcajada limpia, todo por una consulta sobre Charles Aránguiz.

Al técnico le preguntaron cómo está Charles Aránguiz y para cuántos minutos está. Álvarez bromeó que que quisieron sacar la formación titular ante O’Higgins, advirtiendo que sólo la confirmará protocolarmente minutos antes del duelo.

“Lo veo bien a Charles, no sólo futbolísticamente, sino que lo veo feliz en Chile y en el club. Mañana se enterarán de la formación, porque en eso soy muy respetuoso. Mientras no salga la lista, no la doy. Pero a él lo veo muy bien”, dijo Álvarez.

Agrega que “tendrá los que sean necesarios. ¿Si va a jugar 90 minutos? Vamos a ver. Me quieres sacar la formación. Mejor pregúntame directamente si va Charles de titular. ¿Charles Aránguiz será titular? Mañana lo diré”.

Troleo y risa: Charles está bien…

En ese momento el entrenador dejó salir una estrepitosa risa: “si ustedes saben lo que pasa en la semana… aunque a veces no tanto, ojo. A veces le erran un poco en la información”.

“Charles está bien físicamente, por más que ésta sea su casa, viene llegando de otro país. Tiene que instar a la familia nuevamente, acomodarse al ritmo de vida. Está bien y feliz de estar acá. Mañana veremos para cuántos minutos está”, sentenció Álvarez.

Cabe recordar que Charles Aránguiz redebutó en la U la semana pasada en el Superclásico contra Colo Colo. El volante ingresó en el segundo tiempo por Matías Sepúlveda.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y próximo rival?

Tras el Superclásico, Universidad de Chile visita a O’Higgins en Rancagua este sábado 17 de agosto, desde las 17:30 horas, en el estadio El Teniente. El duelo es válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional.