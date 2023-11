Tres son los partidos que le quedan a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional antes de terminar la temporada, donde están peleando por un cupo a la Copa Sudamericana.

El triunfo en el último partido, por 3-1 en el Clásico Universitario, fue destacado por todos en el plantel del técnico Mauricio Pellegrino, donde ya se sacan conclusiones para el próximo año, con Cristopher Toselli como un líder.

Es más, el periodista Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, asegura que es un candidato serio para asumir la capitanía del club, porque fue uno de los que ha sacado la voz dentro de un camarín silente.

Más allá que se debe ver su renovación, el portero formado en la UC recibe sus primeras fichas por lo que ha realizado en el arco de la U, donde incluso dejó en el banco a Cristóbal Campos.

Le pasan la jineta

Pensando en la próxima temporada, con Toselli como base en la portería de Universidad de Chile, es que aflora la idea de una capitanía, sin todavía la seguridad de quién va a estar para 2024.

“Se va Casanova, le renuevan a Toselli y si la U no trae a un jugador que sea símbolo, por ejemplo Charles Aránguiz, un Marcelo Díaz, jugadores que el hincha siempre quiere ver, para mi un nombre a considerar como capitán debe ser Cristopher Toselli”, comentó Caaamaño.

Dentro de las explicaciones, es que ha sacado una voz dentro del camarín, en arengas y otras situaciones, donde incluso los formados en el club no han sabido afrontar.

“De verdad me llamó mucho la atención cómo Cristopher Toselli se impregnó, aun cuando era suplente, de toda esta necesidad de encontrar a alguien que hiciera sentir su voz. Él se dio cuenta que faltaba gente en el camarín para hablar”, precisó.

“Muchos de los extranjeros como Palacios u Ojeda, son silentes, el mismo Nery Domínguez y me dicen desde la U, que Toselli, lentamente, se fue ganando un espacio estando en la banca, muy entusiasmado y ahora se lo ganó en la cancha”, explicó.

Distinto es el caso de Zaldivia

Sin duda que el pasado pesa en los jugadores, en este caso Toselli como un referente de Universidad Católica, aunque, para el periodista no ha sido una mochila en su estadía en la U.

Un caso diferente es el de Matías Zaldivia, que llegó desde Colo Colo, pero que se ha debido ganar a los hinchas con buenas actuaciones, pero es bien difícil que lo puedan nombrar capitán.

“Es que él tiene esa excepción que es de Colo Colo, no así Toselli que es de Católica. Creo que la gente de la U, lo de Toselli lo asimiló rápido, no así lo de Zaldivia y tiene un poco de resquemor que un ex colocolino sea el capitán”, comentó el periodista.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristopher Toselli en la U?

El arquero de 35 años nacido en Antofagasta arribó a Universidad de Chile en enero de 2023, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al Romántico Viajero hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso sí, es uno de los que podrían renovar en el plantel azul.

