El cierre del Campeonato Nacional está en llamas, porque tanto Colo Colo como Universidad de Chile ganaron sus partidos y todo se define en la fecha 30.

Los albos no tuvieron problemas para vencer por 3-0 a Deportes Iquique en el estadio Monumental; mientras que los azules le pasaron por encima a Ñublense por 4-1 en Chillán.

Además de lo deportivo, está lo administrativo, porque la U apuesta a que le quiten puntos al Cacique por secretaría, por supuesto desacato del entrenador Jorge Almirón.

Adelantan que la U va a quedar líder tras decisión del Tribunal de Disciplina

El martes vuelve a sesionar el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia de la U a Colo Colo y adelantan que pueden ocurrir novedades.

Durante la transmisión de radio Agricultura de este domingo el relator José Pepe Ormazábal, muy cercano al cuadro azul, señaló que los laicos van a recibir buenas noticias.

“El hombre (Jorge Almirón tras declarar contra la U) estaba mandando un mensaje, vamos a ver. Yo creo que los torneos se ganan en cancha, pero también hay que respetar los reglamentos”, dijo en primera instancia.

Israel Poblete marcó con la U ante Ñublense. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“Desde la U me mandan datos y me dicen ‘cuidado, que el martes la U queda puntera’. Me lo cuenta gente ligada al mundo azul“, agregó.

El Campeonato Nacional se puede definir en la cancha y también en las oficinas de la ANFP.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional