Universidad de Chile es hoy por hoy una verdadera bolsa de gatos. La crisis institucional y deportiva del Chuncho parece no tener techo y la semana ha ido todo lo contrario a lo que se podría calificar como tranquila, considerando que además la U viene de perder un nuevo Superclásico ante Colo Colo.

El equipo dirigido por Diego López visita a Unión Española este domingo en Coquimbo por la fecha 21 y los ánimos no son los mejores dentro y en los alrededores del Centro Deportivo Azul.

Esta madrugada hubo manifestaciones en las puertas del CDA en la Avenida El Parrón de La Cisterna. Pasada la medianoche hinchas de la U encendieron fogatas, barricadas y lanzaron fuegos artificiales como protesta contra la administración de Azul Azul y el momento deportivo de los universitarios.

Según informó el teniente de Carabineros, Pablo Letelier, “alrededor de siete sujetos habrían concurrido y habrían puesto escombros en los portones del lugar, para luego realizar una quema mediante líquido acelerante y después retirarse del lugar. Colindante al CDA existe un centro deportivo municipal el cual también habría sido dañado”, sostuvo el policía explicando que no se reportaron detenidos por los incidentes.

En medio de este ambiente, Universidad de Chile toma medidas de seguridad y planifica en hermético secreto y con cuidados especiales el traslado y estancia en Coquimbo. De hecho, la tradicional conferencia de Diego López este viernes de adelantó y fue más temprano pensando en nuevas manifestaciones de los hinchas pasado el mediodía en el CDA.

Y bajo este escenario no ha sido nada fácil para el entrenador azul planificar el partido contra los hispanos, considerando que la U debe sí o sí volver al triunfo, ubicada a tres unidades de la zona de descenso. Y Diego López vivió un tenso momento en la rueda de prensa al ser instado a condenar la violencia protagonizada por los hinchas.

“Dije que si la manifestación del hincha es civilizada está bien, ¿qué es lo que no entendieron? Te equivocas porque dije que si es civilizada está bien. ¿Si no es civilizada tengo que decir que no está bien? Eso está claro. No entiendo. Estás equivocado, no dije que está bien. Si el hincha se manifiesta en forma civilizada, está bien que lo haga y pasa en todos lados. ¿Condenar abiertamente la violencia? Yo no soy nadie para condenar a nadie, me estás poniendo en un lugar donde no tengo que condenar a nadie. Estás diciendo cosas que no tengo que hacer. Estamos hablando de lo mismo los dos. Está mal que un hincha se manifieste con violencia. Cuando un hincha se manifiesta civilizadamente está bien”, sostuvo López.

El DT de la U sentencia que “somos grandes y sabemos que estas cosas no están bien, pero en estos casos nos tenemos que centrar en la cancha. Ahí podemos dar una mano a todo lo que le está pasando al club. Ser conscientes de lo que pasa afuera, pero la respuesta es que podemos mejorar nosotros porque estamos a tres puntos del descenso y ganando podemos mejorar la interna y después crecer como equipo”.

La U visita a Unión Española este domingo 7 de agosto desde las 15:45 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Se juega en Coquimbo por los trabajos en el césped del por ahora inutilizable estadio Santa Laura.