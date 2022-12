El capitán de Universidad de Chile, Felipe Seymour, sigue siendo una incógnita en la pretemporada de los azules que lleva adelante el técnico Mauricio Pellegrino, donde el volante no ha aparecido.

Si bien le queda un año de contrato con la U, no es un misterio que en el club están buscando una salida del jugador, quien no cumplió con los objetivos con su rendimiento y no será tenido en cuenta.

Pese a esto, el director deportivo, Manuel Mayo, no quiso profundizar en su presente, donde prefirió elogiar lo que pudo hacer por el camarín azul.

"Felipe es un jugador muy identificado con el club. En un año difícil ayudó mucho, tanto como jugador como persona puso al club por delante. Ayudó en muchas cosas internas, ayudó a los juveniles, hizo mucho club que lo ama. Siempre dice que es de la U más que del fútbol", comentó el dirigente azul.

En ese sentido, asegura que está con un permiso especial, aunque deja en claro que están negociando y pronto habrá novedades.

"Entonces es un jugador que está en permiso especial, estamos en conversaciones pero no puedo decir nada hasta no tener todo claro", finaliza.