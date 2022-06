Universidad de Chile aclaró la situación de Hernán Galíndez, el portero y seleccionado de Ecuador que podría partir de los azules tras denunciar hostigamientos y amenazas en su contra. Este viernes en el CDA, el gerente deportivo, Manuel Mayo se refirió al tema tras la reunión de directorio de ayer en Azul Azul.

Según el directivo, Hernán Galíndez sí pidió evaluar su salida si llega una oferta por la intranquilidad que vive su familia, pero asimismo, el meta aclaró que si se queda lo hará feliz porque en todo lo demás está contento en Universidad de Chile.

“Por la situación de Hernán, hemos estado en permanente contacto con él, ha recibido mensajes de hostigamientos, está contento en el club y es parte importante hasta ahora. Es un seleccionado ecuatoriano y nosotros contamos con él. Él está intranquilo porque su familia ha se ha sentido intranquila por estos mensajes y situaciones que han pasado”, dijo Mayo.

El directivo agregó que “como club le hemos prestado la ayuda pertinente en su momento en seguridad y en términos jurídicos con nuestros abogados. Como cualquier jugador de la U con contrato vigente recibimos ofertas, las analizamos, pero es muy importante para nosotros de cara al segundo semestre. Contamos con él, pero nos abrimos a buscar o escuchar ofertas, porque en lo familiar es verdad que le ha afectado y nos pidió que al menos lo evaluáramos”.

Así las cosas, Galíndez sólo saldrá de Universidad de Chile siempre y cuando llegue alguna oferta que sea provechosa para la U, considerando que debe pagar por un jugador de calidad y la U probablemente deba invertir en otro arquero.

Manuel Mayo complementó que “el contrato de Hernán no tiene cláusula de salida por lo que no puedo dar un monto. Cualquier oferta que llegue la analizaremos con el directorio y si le parece bien al club, según las evaluaciones de un jugador de la calidad de Hernán. Si no llega oferta y se queda acá, Hernán me dijo internamente que se quiere quedar, solo está intranquilo por el tema familiar. Dice que está contento acá, con las instalaciones, el equipo y el staff. Si sigue con nosotros, que es lo que he manifestado que queremos como club, intentaremos seguir ayudándolo, por la tranquilidad de su familia”.

Por otro lado, a Mayo se le consultó por un mea culpa de la U respecto al desacierto en los fichajes. El gerente deportivo llama a la calma azul para el segundo semestre.

“Estoy en el cargo hace un tiempo, no podría hacer un mea culpa de contrataciones pasadas. Sí puedo hablar de las contrataciones que vienen desde que asumí y está la de Emmanuel. Estoy totalmente convencido que es una buena dedición del club. Un jugador que necesitábamos, de características específicas, que jugó mucho tiempo con una presión precisa a la U. Se integró muy bien y está demostrando por qué lo trajimos”, sostuvo.

Manuel Mayo sentenció que “tenemos un preacuerdo con Nery Domínguez, falta que pase los exámenes médicos y protocolos para firmar el contrato oficial. Me parece que también tiene una calidad demostrada, campeón en muchos lados, juega en distintas posiciones, juega en equipos grandes y de larga trayectoria. Características que hemos conversado con Diego (López). Si se concreta lo de Nery, con Emmanuel son jugadores que le puedo dar la tranquilidad a los hinchas, los hemos investigado bastante, tienen la personalidad necesaria para estar en la U”.