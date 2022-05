Daniel Navarrete no le teme a la muerte con Universidad de Chile y ya calienta el Superclásico: "Solari es buen jugador, pero no es na' Messi"

Universidad de Chile volvió a los abrazos después de la victoria de 3-2 con la que derrotaron a Huachipato en el estadio Santa Laura por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022, donde más allá del positivo resultado los azules mostraron un funcionamiento mejor de la mano de Sebastián Miranda y en eso Daniel Navarrete fue protagonista.

El joven lateral derecho formado en las divisiones inferiores del Romántico Viajero fue titular y jugó los 97 minutos que duró el enfrentamiento que ganaban cómodamente por 3-0 en el 51' y dos penales acereros (Montes en el 63' y Cris Martínez en el 90') los hicieron pasar susto. Y Navarrete no le teme a la muerte y ya palpita otro encuentro.

Así al menos lo dejó en claro el propio canterano de la U, quien conversó con el programa Hablemos del Bulla y reconoció que le gustaría poder jugar el Superclásico ante Colo Colo para dejar hasta el último aliento intentando cortar la racha de 9 años sin ganar uno.

“Espero poder jugarlo, voy a entrenarme para eso. Ojalá me toque y si no, apoyar. Voy a dejar la vida, quiero puro ganar y sacarme la espina de ganarle a ese equipo”, disparó.

Y es que para él, la experiencia de haber derrotado al Cacique en el fútbol formativo no es suficiente y quiere repetir en el Primer Equipo. “Yo jugué hartos clásicos en juveniles y gané bastante, gané más de lo que perdí. Hay que sacarse esa mie**a que tenemos hace tiempo y ganarle a ese equipo, por la gente que lo sufre”, lanzó.

Sin embargo eso no fue todo, ya que al ser consultado por el duelo que tendría con Pablo Solari el canterano azul no dudó. “Es un buen jugador, pero me siento preparado y no le tengo miedo a nadie, además no es na’ Messi. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera”, explicó sin temor el carrilero de 21 años.

Eso sí, si Navarrete pretende jugar dicho partido todavía tendrá que esperar, y aprovechar ese tiempo para intentar ganarle el puesto a Yonathan Andía, porque aún queda tiempo.

Y es que a falta de que se juegue la última fecha de la primera rueda, donde la U debe visitar a Cobresal, los azules recibirán al equipo de Gustavo Quinteros recién en la quinta jornada de la segunda rueda. El duelo está pactado para el fin de semana del 31 de julio, pero todavía no tiene estadio definido. Eso sí, como todos los años tiene un picante extra.

Esto porque dejando de lado la maldición de más de 20 años sin ganar en el Monumental, los azules tampoco pueden ganarle a su clásico rival hace 9 años, ya que el 5 de mayo de 2013 vencieron por última vez al Cacique en un recordado 3-2 con un gol agónico de Charles Aránguiz.