Santiago Escobar descarta su salida de Universidad de Chile a Ecuador: "No he tenido contacto con Liga de Quito"

Para Santiago Escobar su primera experiencia en el Campeonato Nacional ha sido más que complicada pues Universidad de Chile no termina de levantar cabeza y la derrota por 2-1 ante Católica hace aún más grande la sombra de la duda sobre el entrenador en cuanto a su continuidad.

A todo esto se le sumaron versiones de un posible regreso al fútbol ecuatoriano, pero se encargó de desmentirlo. "Han dicho que renuncié a la U y en ningún momento he presentado renuncia. Aún en este momento difícil, nos sentimos fuertes", afirmó en la conferencia de prensa de este jueves.

Pese a que las circunstancias de los azules son difíciles, su confianza es total. "Es un momento de adversidad, pero lo aclaro públicamente. Al día de hoy continuamos con el deseo de sacar el proyecto adelante. Cómo da tranquilidad al plantel. Esto se lo expresé al grupo. Salió un rumor sobre una renuncia, pero en ningún momento ha sido cierto".

Sin embargo, aceptó que puede haber un interés por parte del cuadro meridional. "Cuando estuve en Ecuador, los hinchas de Liga de Quito siempre tuvieron ese deseo, que dirigiera esa gran institución y lo han vuelto a decir ahora que renunció su técnico", puntualizó.

"Tengo un vínculo con la U, he hablado con el presidente y en este momento es trabajar el día a día. Puedo hablar por hoy, hay un contrato hasta diciembre. De parte mía, quiero continuar, seguir. Si me preguntan por lo que puede pasar, esas son decisiones dirigenciales. Pero por Santiago Escobar, no he presentado ni está en mi mente renunciar. No he tenido contacto con la gente de Liga de Quito. Ninguno", indicó el técnico de Universidad de Chile.