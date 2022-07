Ya que no tuvo conferencia de prensa de presentación, Martín Parra brindó al club sus primeras palabras como jugador del Romántico Viajero y de entrada aseguró que no pesca las polémicas que rodean su llegada al Centro Deportivo Azul. "Siempre hay que alejarse de las cosas que se hablan y preocuparse de uno", disparó.

Martín Parra habla por primera vez como arquero de Universidad de Chile y aparta la polémica de golpe: "No me tienen por qué afectar las cosas de afuera"

El nombre de Martín Parra lleva un buen rato vinculado a Universidad de Chile para reforzar la portería azul en este mercado de fichajes, y tras una intensa teleserie el joven meta fue oficializado como refuerzo del Romántico Viajero, aunque la polémica en torno a su llegada trajo varias consecuencias.

La posibilidad de que el joven arquero de 21 años formado en Huachipato llegara al cuadro universitario generó varios dramas al interior del Centro Deportivo Azul, con el director deportivo Manuel Mayo y también el técnico Diego López involucrados, e incluso prefirieron no hacerle conferencia de prensa de presentación. Pero ahora sacó la voz.

El formado en Huachipato habló con la prensa del Chuncho y de entrada se dio un tiempo para apagar el fuego de la polémica. “Me lo tomo con tranquilidad, uno siempre se tiene que alejar de las cosas que se hablan y preocuparme de lo mío, enfocarme en lo que yo pueda hacer", apuntó.

Tras eso, el cuidatubos, que debutó en el profesionalismo ante la U, reconoce que "no tengo por qué estar pendiente ni que me afecten las cosas de afuera, soy un jugador bastante cerrado en ese sentido, me preocupo solamente de lo mío”.

Sobre su arribo al CDA, Parra confesó que “estoy muy contento, sé que es un paso muy importante el que estoy dando, y vengo acá con mucha ilusión y a trabajar siempre al máximo, se me caracteriza por eso. Siempre doy el máximo en los entrenamientos".

Además, el ex Universidad de San Martín en Perú avisó que viene "también a buscar mi opción, trabajar siempre para estar preparado en caso de cualquier cosa, y vengo acá con mucha ilusión y con mucha responsabilidad de lo que significa vestir la camiseta de la U”.

Con respecto a su paso por la Primera División peruana, resalta que “es una experiencia que me ayudó mucho, fueron cuatro o cinco meses que estuve allá y la verdad es que me sirvió mucho. Es un proceso que me ayudó a sumar tanto en lo personal como en lo futbolístico, son cosas que se agradecen siempre y obviamente que me sirven para donde estoy hoy en día”.

“Uno siempre tiene que tratar de ser un jugador adaptable a todos los procesos, a distintos camarines, compañeros, cuerpo técnico, hinchada, y vengo siempre a aportar y a dar lo mejor de mí”, complementó.

Para cerrar, Martín Parra señaló que “uno siempre se informa de todos los equipos chilenos y la U, por lo que la gente habla, estos últimos años no han sido tan positivos pero no deja de ser la U, es una institución grande, ahora hay un nivel de jugadores extraordinarios y estamos para conseguir grandes cosas”.