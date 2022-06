Universidad de Chile pone fin a su preparación y este domingo arranca el proceso de Diego López. Desde las 15:30 horas, el Romántico Viajero debuta en la tercera ronda de la Copa Chile enfrentando a General Velásquez.

El cuadro estudiantil ha estirado su mala racha de los últimos años a la presente temporada, lo que terminó con la salida de Santiago Escobar y hasta Luis Roggiero. Ahora, con el técnico uruguayo en la banca, esperan despegar de una vez por todas.

Para hacerlo, este sábado Diego López entregó la lista de convocados para el choque con General Velásquez, la que presenta una tremenda sorpresa: Hernán Galíndez no fue citado para el encuentro y su salida parece estar cada vez más cerca.

El arquero ecuatoriano acusó que ha sido víctima de amenazas tal como hace semanas atrás. Ante este panorama, solicitó partir a solo meses de su llegada, algo que no cayó bien en la U. No obstante, no descartan que ocurra.

Hernán Galíndez no estará presente en el duelo y el gran beneficiado es Cristóbal Campos, quien tendrá la oportunidad de adueñarse del arco. El guardameta es la carta de los hinchas y deberá responder a las expectativas.

Otro de los ausentes es José María Carrasco, quien está definiendo los detalles para sellar su salida del club. Dario Osorio y Ronnie Fernández tampoco asoman, ya que quedaron descartados por el viaje de vuelta de la gira por Asia con la selección chilena.

Felipe Seymour y Luis Felipe Gallegos tampoco están en la lista, ya que ambos se encuentran con problemas físicos. Aunque en el mediocampo también hay novedades, ya que Emmanuel Ojeda se perfila para tener su debut con el Bulla tras la llegada de su CTI durante la tarde del viernes.

Universidad de Chile no quiere volver a repetir los errores del pasado y aspira a levantar el vuelo para volver a la pelea. El Romantico Viajero saltará a la cancha cargado de juveniles para buscar salir del pozo eterno en el que está desde hace varias temporadas.

Revisa los convocados para el debut de Diego López al mando de Universidad de Chile

- Pedro Garrido

- Daniel Navarrete

- Ignacio Tapia

- José Castro

- Emmanuel Ojeda

- Yonathan Andía

- Mauricio Morales

- Pablo Aránguiz

- Junior Fernandes

- Cristian Palacios

- Yahir Salazar

- Lucas Assadi

- Bastián Tapia

- Cristóbal Muñoz

- Marcelo Morales

- Cristóbal Campos

- Álvaro Brun

- Israel Poblete