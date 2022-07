Fuerte crítica a Universidad de Chile por caótico ingreso con avalanchas en Santa Laura: "Un día va a pasar algo y dirán que no se dieron cuenta"

Universidad de Chile saca cuentas alegres dentro de la cancha tras el triunfo ante Unión La Calera, pero fuera de ella lamenta nuevos hechos de violencia. El sábado en el estadio Santa Laura, avalanchas en el ingreso generaron caos y obligaron a cerras las puertas.

La situación se generó luego de la polémica por el alto precio de las entradas, que derivó en amenazas por parte de los hinchas. Ya el día del encuentro, los problemas llegaron hasta los accesos, donde Carabineros y la seguridad debió intervenir.

Todo lo ocurrido en las entradas del estadio Santa Laura con los hinchas de Universidad de Chile, llevó a hacer una fuerte crítica. En la última edición de RedGol en La Clave, Pablo Aravena no tuvo piedad con la actitud de todos los involucrados y lanzó sus dardos con su propia experiencia en el recinto.

"Fui a andes el sábado. Me pistolearon el carnet, paso a una reja del segundo control y cuando voy entrando, la cierran. Dicen que hay problemas de seguridad, dijeron no podían decir nada ni podíamos ingresar", lanzó de entrada.

Pablo Aravena detalló cómo el actuar de la seguridad comenzó a inquietar a los presentes. "No sabíamos que había avalancha en otro sector. Carabineros y guardias se quedan en silencio, la gente sigue ingresando desde atrás porque faltaban 15 minutos. Producen inseguridad, los hinchas intentaban forzar las rejas, Carabineros sale a reprimir. Se produce una inseguridad absoluta en un plan de seguridad que le faltan ese tipo de detalles".

Lo ocurrido generó que por poco las cosas terminaran de la peor manera. "Cuando pasa una avalancha en el lado norte y sur, tienes que explicar. La gente no sabe, se agolpa, hay niños. Pudo pasar algo grave, donde uno no sabe si vienen lacrimógenas, si quedarte en el sector, no salen Carabineros al sector principal".

En esa misma línea, cuestionó a la dirigencia por la seguridad contratada para el partido y el precio de las entradas. "Se produce tal descontrol que uno ingresa, pero hubo gente que pagó 22 mil pesos por su ticket, la tratan pésimo, no la dejan entrar, sufre inseguridad con sus pequeños y termina en un espectáculo bochornoso".

Para cerrar, dejó una reflexión sobre lo que puede llegar a ocurrir si no se toman los resguardos correspondientes. "La explicación final va a ser que los hinchas se portan mal y hay que sancionar al club, pero hay que revisar los protocolos de seguridad porque un día va a pasar algo y dirán que no se dieron cuenta", sentenció

Revisa los dichos de Pablo Aravena por la avalancha de hinchas en Santa Laura para el partido de Universidad de Chile