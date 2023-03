Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo desde las 18:00 horas en un nuevo Superclásico en el estadio Monumental. Los azules tienen una nueva oportunidad de romper la larga racha, sin victorias en la casa del Cacique desde el 9 de septiembre de 2001.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el periodista y reconocido hincha azul, Héctor Tito Awad, se refirió al duelo que marcará la octava fecha del Campeonato Nacional 2023.

“Yo creo que si no le ganamos a este Colo Colo capaz que esperemos 20 años más. Tengo ilusión, creo que estamos más firmes que ellos, pero en un clásico sabes que puede pasar cualquier cosa. Pero sí, estoy ilusionado. Este equipo tiene algo distinto a otros, que nos puede dar un resultado positivo”, lanzó tajante Tito.

Respecto a las posibilidades que da un plantel nuevo formado casi desde cero, Awad sostiene que “tiene que ver eso, que no han tenido la experiencia y el sufrimiento, pero la historia la tienen igual metida dentro de la cabeza. Tienen que ser un poco irreverentes el domingo, pensar en que tienen que ir a ganar y defender esta camiseta. Y pasar a la historia… imagínate: decir que pueden pasar a la historia porque no le hemos ganado en veintidós años a Colo Colo en el Monumental”.

“Yo digo: ya, da lo mismo si total es un partido más, pero no, para el hincha de Universidad de Chile y Colo Colo no es un partido más”, complementó el ex rostro del fútbol alemán en el periodismo deportivo nacional.

Por último llenó con elogios a Matías Zaldivia, quien vivirá su primer Superclásico como azul desde su llegada desde Colo Colo y se mantiene crítico con el entrenador Mauricio Pellegrino.

“Zaldivia ya es fundamental ya. Es lo mejor que tenemos en el equipo, le ha dado una intensidad mental diferente, y es él el que conversa con los cabros chicos, mete en los partido y me tiene sorprendido. Se ganó el cariño y respeto de la hinchada”, manifestó.

Tito Awad sentencia que “a mí no me gusta Pellegrino, puedo estar equivocado, pero da lo mismo porque lo que importa es la U. Pero no hace bien los cambios, y cuando jugamos extraordinario él no estaba, aunque estaba conectado por teléfono. No tengo fe con él lamentablemente”.