Thomas Rodríguez tuvo un criticado paso por Universidad de Chile. El extremo e hijo de un ídolo azul llegó al Centro Deportivo Azul a inicios del 2021 lleno de esperanzas, pero disputó menos de 500 minutos con la camiseta del elenco universitario y terminó partiendo del equipo al final de una dura temporada.

El hijo de Leonardo Rodríguez fue uno de los grandes apuntados por la hinchada en un complicado año e incluso vio de cerca su furia: junto a Pablo Aránguiz, Thomas se llevó lo peor cuando parte de la barra invadió la cancha cuando la U enfrentaba a Curicó Unido.

Ya de vuelta en Unión La Calera, el extremo analizó lo que fue su desempeño en la U. Rodríguez manifestó que fue difícil afrontar la salida de Rafael Dudamel y que prefiere evitar hacer la reflexión de si estuvo o no a la altura.

"Llegué en un año extraño, me pidió un entrenador que al poco tiempo se fue, luego la gerencia deportiva y después cambio de dueños. Eso nos afectó a todos y fue difícil de afrontar. Personalmente, me quedo con la parte de Dudamel, donde jugué. Eso de no rendir y de que no estuve a la altura, ese análisis no lo hago, porque no pude jugar mucho", comentó.

"Fui cuestionado y asumo que no mostré mi mejor nivel. No se consiguieron resultados, como no se consiguieron el año anterior y este tampoco. Es un tema más profundo, no sé si es exclusivamente de jugadores y de entrenadores", añadió.

En esa misma línea, el calerano abordó el difícil momento de la U, la que nuevamente mira de cerca la peligrosa zona de descenso. "El análisis que hago es que siempre veo que cambian entrenadores, jugadores, que seguramente lo hicieron bien en otro lado, y la situación del club no cambia. Algo hay ahí, no sabría decirte qué", comentó.

"La U debería pelear como lo hacen Católica y Colo Colo. No tengo la respuesta, pero no es una cuestión de jugadores y de técnicos, sino de la falta de un proyecto para que el equipo vuelva a estar donde se merece", señaló.

¿Volvería a vestir la camiseta azul? "Obviamente siempre me gustaría volver, pero hablar hoy de revancha me parece que no. Me estoy reencantando futbolísticamente en La Calera, de todos modos, siempre voy a querer volver, por más que el año no fue el deseado, es un privilegio enorme vestir esa camiseta", cerró.