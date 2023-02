Thomas Rodríguez recuerda su paso por la U: "Fue un privilegio, no me arrepiento de nada"

Después de terminar su contrato con Unión La Calera, Thomas Rodríguez encontró una nueva oportunidad en el fútbol nacional. El delantero nacional llegó a Unión Española por llamado de Ronald Fuentes, donde apunta a dejar atrás su tímido desempeño en los dos últimos años.

En conversación con Las Últimas Noticias, el atacante recordó su complicado paso por Universidad de Chile, donde no la pasó bien en 2021. Rodríguez aseguró que jugar en el cuadro universitario es un privilegio y que no se arrepiente de haber vestido aquella camiseta.

"Cualquier jugador al que se le presente la oportunidad de jugar en la U la tomaría. Es un club muy importante, pero ni para mí ni para ninguno de los que estaban salieron las cosas como esperábamos. No me arrepiento de nada. Queda el sabor amargo de los resultados que no se dieron, pero jugar en la U fue un privilegio", comentó.

Sobre su arribo a Unión, Rodríguez reveló que "es un equipo que en otras oportunidades me buscó. Ahora había terminado contrato, estaba con el pase en mi poder y me gustó este desafío. Me siento muy bien. Tuve ofertas de Argentina y otros clubes de Chile, pero prioricé a Unión".

"Hemos tenido mala suerte, en todas las fechas hemos sufrido un expulsado y jugar con uno menos es un partido diferente. Siento que no es la realidad, pero debemos empezar a sumar porque estamos con una idea de juego clara", declaró el atacante. Junto a Unión, suma dos unidades en el Campeonato Nacional.

"Ronald Fuentes me había pedido antes cuando dirigió en Unión y Audax, y ahora por fin se pudo dar. Tengo muchas ganas de encontrar mi mejor versión la camiseta de Unión. El grupo me recibió súper bien, es muy humano, con buenos jugadores, y están las condiciones para encontrar la primera victoria", cerró.