Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota ante Palestino por 2-0 en La Cisterna. Encuentro que se abrió luego de un doble error de Cristóbal Campos, pues en el primero gol del elenco tricolor se equivocó primero en la salida y luego en el rebote previo al tanto de Misael Dávila.

El DT de la U, Mauricio Pellegrino, admitió que ese tanto fue lapidario. "En el error del primer gol se define todo, el rival luego se cerró y empezó a jugar a la contra. Una pena, porque ese descuido cambia el desarrollo del encuentro, no se condice con lo que se vio", contó el trasandino.

Por lo mismo es que Campos tambalea como titular en el pórtico. Esto porque tiene sentado en el banco a Cristopher Toselli, arquero de larga trayectoria y pasado en el fútbol internacional, por lo que a Redgol se le entregaron opiniones divididas sobre quién debe atajar en la próxima fecha, ante Magallanes en La Serena.

Por ejemplo Sandrino Castec, delantero de la U en la década de los 80, entiende que "son fallas normales de los arqueros" la que cometió Campos, pero espera ver a Toselli con los guantes. "Por algo llegó a la U, hay que pasarle el arco. Además este muchacho Campos así puede entender lo que es ser arquero, porque le cuesta y es medio tozudo".

En tanto Tomatín Rojas, arquero de la U a fines de los 90, espera que no lo quemen a Campos. "No tiene ni un campeonato entero. Le faltan muchos goles por comerse, hay que tener paciencia. Lo ideal es que esos goles no cuesten partidos, pero está en franco proceso de madurez en cuanto a lo profesional. Pero si no se dan los resultados Toselli sonará, pues tiene jerarquía", explicó.

En tanto el ex DT César Vaccia dijo que en el gol "remata fuerte Salas, a dos metros, no tiene cómo atrapar la pelota pues está medio tapado. Solamente alcanza a poner las manos y en el rebote hay gol. El error estuvo antes, cuando se apresura y le entrega la pelota al de Palestino. No es para pasarle la cuenta".

Además sostiene que en caso de que entre Toselli, demostraría que Pellegrino está nublado. "Sería una decisión desesperada del DT para justificar los malos resultados, se presta para esa posibilidad", comentó.