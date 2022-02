Universidad de Chile se alista para su estreno en el Campeonato Nacional 2022 con altas esperanzas de la mano de su nuevo entrenador, Santiago Escobar, quien apenas horas antes del partido con La Calera se sinceró y habló en torno al doloroso asesinato de su hermano, Andrés Escobar.

El estratega colombiano y su familia sufrieron la pérdida de Andrés tras el Mundial de 1994, y aunque han pasado largos años, el terrible suceso sigue pesando en el corazón de Sachi.

En diálogo con La Tercera, el deté de los azules abrió su corazón y explicó su sentir, asegurando que aún llora el deceso de su querido hermano.

"Eso nunca se supera, es como cuando un padre pierde a un hijo. Jamás se supera. Perdí a un hermano, pero no a un hermano común corriente. Andrés era diferente, era una persona con muchos valores, era demasiado especial y la verdad es que me ha costado mucho perdonar...", comenzó narrando.

Sachi añadió que "perdonar no es fácil, es una tarea pendiente, porque he sufrido mucho y la verdad es que aún no entiendo porqué pasó lo que pasó. Pero perdonar hasta el día de hoy se me ha hecho muy difícil".