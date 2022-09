Universidad de Chile tuvo jornada libre este domingo, pero no por eso vivieron un tranquilo fin de semana, ya que uno de sus capitanes se vio involucrado en una polémica por opinar sobre la información de una nota en sus redes sociales.

Ronnie Fernández fue quien ocupó su Twitter personal para criticar parte de la información que explicaba cómo los referentes del plantel hablaron con el presidente de Azul Azul, Michael Clark, para dejar a Sebastián Miranda en el cargo en reemplazo de Diego López.

Una nota publicada en el portal Encancha, donde apuntaban a que esto fue clave para que Ronald Fuentes se bajara de la carrera por la banca técnica, detalla que en la conversación también estuvieron Felipe Seymour, Israel Poblete y Junior Fernandes.

Algo que también había manifestado Johnny Herrera, en TNT Sports, cuando aseguró que los jugadores estaban poniendo a Miranda en el cargo, donde no le parecía la situación.

"Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener cada uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día", comenzó diciendo Ronnie Fernández en sus redes sociales.

El delantero, que también ha llevado la jineta de capitán esta temporada, asegura que sigue confiando en poder sacar la situación adelante para escapar del descenso.

"La difamación ya es demasiado, siempre es un 'según', den sus fuentes y apunten públicamente con la verdad. Es lo único que declararé. Sigo fuerte y confiando en que sacaremos esto adelante junto a quienes nos apoyen", finaliza.