Rodrigo Herrera no se convence con Mariano Soso a la U: "No tiene más méritos que Juan José Ribera"

Universidad de Chile busca técnico para 2023. Luego de un año lleno de complicaciones con las salidas de Santiago Escobar y Diego López, que dieron paso a dos interinatos de Sebastián Miranda, el cuadro universitario está en búsqueda de quién comande la temporada que rompa su racha negativa de años peleando con el descenso.

Ya hay un nombre que corre con ventaja para asumir el desafío. Según pudo conocer RedGol, Azul Azul ya se sentó a conversar con Mariano Soso y se llevó grandes impresiones de lo que presentó el ex DT de O'Higgins. Aunque, fuera, la opción no logra convencer del todo.

El panel de RedGol en La Clave debatió sobre la posibilidad de que Soso llegue a la U y su conductor, Rodrigo Herrera, cuestionó que la dirigencia azul nuevamente considere a un extranjero. El periodista deportivo llamó a mirar al medio nacional, donde Juan José Ribera también aparece como candidato.

"Qué increíble que no baste en el fútbol chileno el trabajo bien hecho, con la consecuencia y resultado para mantener un proyecto. Acaban de no renovar al Coto Ribera después de que metiera a Audax Italiano a Copa Sudamericano y fuera el segundo equipo de mejor rendimiento en la segunda rueda", comentó.

"Tendría más posibilidades de llegar a la U si se naturaliza argentino. No puedo concebir que hoy el principal candidato sea Mariano Soso. Es un buen técnico, no lo dudo, hizo una campaña interesante en O'Higgins. Pero no cumplió las metas", siguió.

"No creo que Soso tenga más méritos que el Coto, pero da la impresión que él es candidato número uno. Eso habla de una desconsideración de nuestro medio con los técnicos nacionales. Cristián Aubert dijo en su minuto que no había un técnico chileno para sentarse en la banca de la U. Y mira cómo está el equipo", lanzó.

Su reflexión fue compartida por Cristián Basaure, quien lamentó que se recurra a un factor nostálgico como la supuesta recomendación que Jorge Sampaoli hizo a la U para contratar a Soso.

"Eso tiene que ver con el deseo de repetir algo exitoso, pero hay que entender que las personas, entrenadores y contextos son diferentes. Y hay que recordarle a Aubert que la U trajo a Escobar y López, pero el que la salvó fue Miranda, técnico chileno", sumó.