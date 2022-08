Universidad de Chile sufrió una derrota contundente en el Clásico Universitario 195. Los azules cayeron por 3-0 ante la Universidad Católica, que tuvieron a un Mauricio Isla inspirado autor de dos asistencias. El Romántico Viajero sigue sin encontrar el camino para volver al triunfo en el Campeonato Nacional 2022. Y eso hace cundir la preocupación, pues el descenso directo está ahí al acecho una vez más.

Rodrigo Goldberg estuvo muy atento al duelo que las úes disputaron en el Estadio Nacional. El Polaco fue comentarista del partido para Al Aire Libre en Cooerativa. Y luego de escuchar el análisis del DT uruguayo que cumplió 48 años hace pocos días, fue este el análisis que ofreció.

"Yo lo veo un poco acorralado, obviamente no quiere decir nada. Básicamente prefiere cerrar filas con su gente adentro antes que externalizar cualquier cosa, se nota que elige con mucho cuidado sus palabras, no quiere exponer a nadie", aseguró el otrora delantero del Bulla, quien se ha mostrado muy crítico con la gestión de Sartor en el directorio de Azul Azul.

Pero el ex gerente deportivo de la concesionaria no se quedó sólo con eso. "Sigue apareciendo, y esto es una impresión mía que no me parece tan fundada, veo a un equipo solo. A este técnico y los jugadores, pero no una institución detrás de ellos. Se ve una soledad absoluta", apuntó Goldberg.

Rodrigo Goldberg usa a Juan Tagle de ejemplo para marcar la diferencia entre clubes

Rodrigo Goldberg sacó a colación de inmediato al presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle. Lo hizo para ejemplificar la lejanía que suele tener la plana mayor de la Universidad de Chile, aunque tanto Michael Clark como Cecilia Pérez se hicieron presentes en el reducto deportio más importante de Chile para la aplastante victoria que la UC les propinó a los laicos.

"Hace poco, no sé si vieron un tuit de Juan Tagle. El tipo está viendo el partido, tuiteando, presente. Te puede gustar o no, pero está ahí siempre", tiró el Polaco. "En la U es un oasis, el técnico y los jugadores, pare de contar. El resto no está", sentenció el ex atacante del Maccabi Tel-Aviv de Israel para graficar en parte el complicado momento institucional que vive uno de los equipos más grandes de Chile.