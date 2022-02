En Universidad de Chile están optimistas de cara al futuro. El triunfo ante Unión La Calera cargó las pilas de una escuadra que terminó muy alicaída el 2021, a lo que se sumó que esta semana se cerraron los fichajes de Luis Felipe Gallegos y Álvaro Brun, con lo que se potencia el plantel azul.

Incluso se podría sumar otro jugador para darle más peso a la defensa. Se trata del zaguero de Wanderers Daniel González, quien estuvo cerca de ser traspasado a San Lorenzo este verano, aunque finalmente se quedó en Valparaíso.

Respecto a este supuesto interés se refirió Reinaldo Sánchez, el mandamás caturro, quien aseguró que hasta el momento no hay nada concreto. "A mí no me han dicho nada. No ha llegado ninguna oferta de la U", le comentó el ex presidente de la ANFP a La Tercera.

De todas maneras, el dirigente porteño toreó a la U. "Si lo quisieran, tendrían que pagar. No creo que la U tenga la plata que queremos por Daniel González", enfatizó por el alto precio que tienen fijado para traspasar a una de las joyas de la cantera.

Sánchez agregó que "habrá que ver las ofertas. Y no solo la U ha manifestado interés. También lo hizo San Lorenzo en su momento". EL interés anterior de la U fue cuando Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas estaban en la gerencia deportiva, pero el entonces presidente Cristián Aubert le bajó el pulgar.

Finalmente el timonel de Wanderers aseguró que si pasa a la U, tampoco le cambia mucho la vida a González. "¿Si está preparado para jugar en la U? Para mí la U es un equipo al mismo nivel que nosotros. Tiene 19 años, le queda mucho. No hay apuro por venderlo", cerró.