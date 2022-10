La Universidad de Chile vivió una tarde negra en Talcahuano. En lo que se suponía que iba a ser una tarde alegre, porque se iban a quedar fuera de toda chance de perder la categoría, los azules volvieron a mostrar un muy mal nivel y fueron vapuleados por Huachipato por 4-0.

Un amargo resultado para los de Sebastián Miranda que desató las críticas en redes sociales, especialmente para la formación alternativa que presentó el DT ante los acereros, dando por sentado que la U se iba a salvar de categoría, algo que todavía no está del todo definido y depende de La Serena.

Por lo mismo, Raúl Toro, experimentado técnico nacional salió a criticar al adiestrador, señalando que este todavía no está preparado para dirigir a un equipo con el universitario. "Le falta experiencia en esta clase de partidos y es lógico que también le falta experiencia a estos jugadores", sentenció en conversación con RedGol.

Las críticas de Raúl Toro a Miranda

"La U es uno de los equipos más goleados en todo el año. Todas las críticas han venido por el sistema defensivo de ellos porque no tienen buenos jugadores ahí. No tienen un lateral izquierdo bueno, no tienen un central bueno".

Eso sí, sacó de la ecuación a jugadores como Luis Casanova y Nery Domínguez, que según él han afirmado a la última línea azul. "La U mejoró con ellos porque estaban bien parados. Casanova ordena, grita, Domínguez lo mismo", afirmó.

"Entre (Marcelo) Morales y (José Ignacio) Castro se han comido casi todos los goles. Navarrete se mandó una embarrada por ir sobrado. Estos jugadores no han aprendido nada de las experiencias malas que tuvieron al principio", manifestó.

"Se equivoca Miranda al plantear así el partido. Pones a la mayoría de los jugadores que son reserva, que han demostrado que no se la pudieron durante todo un año. Todos los goles de Huachipato fueron de contragolpe. La U quedaba mal parada porque son inocentes. La inocencia futbolística llegó a la U durante todo el año a estar donde está", cerró

La Universidad de Chile deberá ahora afrontar la semifinal de vuelta de Copa Chile ante Unión Española. Ese partido se jugará este miércoles 2 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura.