El goleador de los Azules no estará presente en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Sensible baja: el motivo por el que Cristian Palacios no juega en la U ante O'Higgins

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío en el Campeonato Nacional, ya que en la 5° fecha viaja hasta Rancagua para enfrentar a O'Higgins. Lo negativo para los Azules es que no podrán contar con uno de sus jugadores más importantes, debido a que Cristian Palacios no podrá estar en el terreno de juego con sus compañeros.

¿Por qué no puede jugar Cristian Palacios en la U ante O'Higgins?

El motivo de la ausencia del goleador es porque sintió molestias en el músculo sóleo, algo que no le permitió entrenar con normalidad en la semana. Por esta razón se decidió que el jugador no esté ante el Capo de Provincia, para no arriesgar a que se produzca una lesión peor a futuro.

"No hay que arriesgar nada, es mejor perderse un partido que cinco", explicó Palacios en conversación con ESPN F Show. El uruguayo ha tenido un gran arranque en el 2023, debido a que en cuatro partidos del Campeonato Nacional suma 3 goles, por lo que Mauricio Pellegrino tendrá que pensar en el delantero que cubrirá ese importante lugar. Nicolás Guerra podría ser el sustituto.

No será la única ausencia

Además de Palacios, la otra baja que lamentan en Universidad de Chile es la de sus hinchas. Sí, porque O'Higgins decidió no venderles tickets a los seguidores Azules. Pese a que desde la dirigencia del Romántico Viajero amenazaron con denuncias por estar incumpliendo el reglamento del torneo, el cual obliga a dar al menos un 5% del aforo, desde el Capo de Provincia se mantuvieron firmen en su decisión.

Jeison Fuentealba, joven valor que fue titular ante Magallanes, tampoco estará disponible por haber recibido una tarjeta roja. Lo positivo en este caso es que podrá volver al equipo Federico Mateos, quien tras arrancar de buena manera en las primeras dos fechas, sufrió una lesión que lo marginó contra Palestino y el Manojito de Claveles. El volante argentino podría incluso ser de la partida en el esquema de Pellegrino en El Teniente.