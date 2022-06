Diego López ilusiona a Universidad de Chile. Esperan hinchas, jugadores y dirigentes que sea el hombre ideal para poder levantar a los azules del alicaído momento que atraviesan en los últimos años, con una propuesta que dé buenos resultados.

Respecto a eso Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de la U, comentó su impresión sobre el estratega uruguayo, advirtiendo que está lejos de proponer el fútbol ofensivo que cautiva a los fanáticos.

"Entre 2020 y 2021 conversé con una infinidad de técnicos. En particular en enero de 2021 conversé largo y tendido con Diego López de manera telemática. Conocía más de la U que del fútbol chileno, no solo por la historia del club sino que también por su relación con Joaquin Larrivey", confesó el Polaco en Radio Cooperativa.

Agregó que "tenía una visión particular de cómo armar un equipo y fue uno de los pocos, por no decir el único, que comenzó la conversación por el tema defensivo. Lo fundamental que era entregar el arco en cero".

"Esa solvencia, decía, podía permitir a cualquier equipo trabajar el partido de manera tranquila, para lo cual iba a necesitar gente rápida", manifestó sobre la idea de juego que implementará el DT.

Añadió que "más allá de la larga conversación que tuvimos, me llamó la atención que no vendiera el verso del fútbol ofensivo. Se ataca cuando estemos seguros atrás, señaló. Qué quieren que les diga: considerando el comportamiento defensivo azul, no me parece una mala idea. Quizás es poco glamorosa, pero mala no es".

Contó además que "el fútbol ofensivo y automatizado ha sido el santorial a la hora de buscar técnicos en Chile y quizás muchos erran precisamente por lo mismo. Yo me equivoqué y los resultados estuvieron lejos de lo querido. Espero de corazón que López encuentre ese balance que le permita sostener los partidos".

También se refirió a que Diego López "llega a Chile bajo una incógnita grandota. Muchos no lo conocen y recurren a Wikipedia para conocer su trayectoria, la cual hizo principalmente en Europa. Esto plantea de entrada una interrogante cuánto conoce el medio y los jugadores chilenos".

"Muchos se habla de esto y el tiempo me ha hecho reflexionar al respecto, porque en diferentes clubes, grandes y chicos, pasan técnicos que llevan años en Chile y rotan de equipo en equipo sin mayores logros", analizó.



Por eso le ve el lado positivo. "Quizás una persona que viene de un continente y un fútbol distinto puede otorgar una óptica diferente y refrescar la mirada actual. No estoy tan seguro que conocer el medio sea un elemento trascendental. Sí es importante, pero me parece que no es decisivo", indicó.