Patricio Mardones, el ex mediocampista y campeón con Universida de Chile en los 90, lamenta el presente del Chuncho tras una nueva derrota contra Colo Colo y golpea la mesa: el histórico azul no quiere más empresas decidiendo por la U y pide protagonismo de la casa de estudios.

El ex mediocampista de Universidad de Chile y héroe del Chuncho en el histórico título de 1994, Patricio Mardones, habló en extenso con el programa Círculo Central tras la nueva derrota de los azules frente a Colo Colo en un Superclásico.

El volante considera que la administración de Azul Azul no da para más y su sueño es que las decisiones azules queden en manos de la casa de estudios en medio del desastre administrativo que se agudizó desde la llegada del hermético grupo Sartor.

“Las cosas que comienzan mal no tiene por qué terminar bien. No hay una claridad. La U siempre ha tenido arraigo de sus hinchas y gente. Bien posicionada. Me tocó llegar a la U el 94 y el doctor Orozco, con todas su cosas y personalidad, complicado, difícil, era un tipo que tenía carácter y daba la cara. Hoy la U no tiene liderazgos. Y es imposible que un equipo tan grande como la U no tenga liderazgos, hoy miras y piensas quién. ¿El entrenador? Pero debe haber un presidente, una directiva que entregue confianza a un plantel que mayormente son jóvenes. Son jugadores de gran proyección, pero esos jugadores jóvenes necesitan gente de calidad al lado que los ayude a crecer”, lanzó de entrada Mardones.

El otrora campeón con los azules agregó que “a la gente que está no le gusta trabajar con gente que hizo cosas positivas por la U ¿Por qué? Los que me conocen saben que nunca he sido de estar al frente, pero siempre he trabajado para que el club crezca. No querían gente del club, Bueno o malo lo que hicieron Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, se sintieron sin protección y era muy difícil trabajar para ellos”.

“Yo creo que tiene que volver a la universidad, gente de la casa de estudios. Alguien que lidere con claridad al club. Me refiero alguien que tome decisiones, Orozco llegó y la U tuvo años muy buenos, hoy en la U quién sale a declarar o como cara visible”, complementó el recordado autor del gol de penal ante Cobresal en El Salvador.

Mardones añade: “Osorio, Assadi, Navarrete, Tapia… tienen que estar acompañados de U buen plantel. Salas… me toco jugar con él con 19 años, pero tenía respaldo de un plantel con Valencia, Castañeda, que también eran jóvenes. Lo cobijaban muy bien. Es lamentable y ojalá la U no se pierda esta generación”.

Por otro lado, el ex volante abordó la polémica llegada del arquero Martín Parra, la presencia de Carolina Coppo y Andrés Weintraub como representantes de la U en el directorio de Azul Azul y las curiosas contrataciones de jugadores de Huachipato.

“Es imposible para un gerente deportivo trabajar así, (cuando te traen jugadores que no pediste) ahí va la confianza de la gente que está a cargo del club en delegar las responsabilidades. Complicado para el técnico también. (…) Coppo y Weintraub son gente que realmente les fascina la U, es gente cercana que estuvo en la galería y quiere que la U cambie su estilo, pero con el director, es difícil. Me encantaría que la universidad tomara el manejo del club, con potestad para tomar decisiones”, expone.

Pato Mardones sentencia que “sobre el tema de la negociación de los jugadores, quien llegue, si es un aporte no hay problemas. Me tocó estar cuando estaba Soteldo. Dije que Soteldo era interesante para la U, estaba Beccacece. Él no lo quería mucho, llegó a Huachipato y después a la U. De los que han llegado podrían rendir, pero como alternativa, no para sostener una campaña”.