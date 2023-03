Mauricio Pinilla ya palpita el nuevo encuentro como visita de Universidad de Chile contra Colo Colo y fue tajante: no quiere que Falcón juegue el Superclásico porque afirma la defensa del Cacique.

Mauricio Pinilla, hincha sincero: "Falcón no tiene que jugar en Colo Colo contra la U"

Falta menos para el nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la octava fecha del Campeonato Nacional, y Mauricio Pinilla ya palpita la nueva posibilidad del equipo de sus amores para romper con la hegemonía de los albos.

En Deportes Agricultura, el ex delantero de la U se refirió a las dudas en Colo Colo sobre la inclusión de Maximiliano Falcón en la defensa en medio de la distancia de Gustavo Quinteros con el jugador.

“Para mí no tiene que jugar Falcón… porque afirmaría mucho más la defensa de Colo Colo. ¿Siendo imparcial? Por su puesto tiene que jugar Falcón”, dijo de buen humor Pinigol.

Por otro lado, el ex delantero de la U tuvo elogios para Leandro Fernández, quien parece empezar su despegue como refuerzo de los azules: “¿cuántos son los jugadores que llegaron en este mercado y han marcado diferencias? Yo creo que Leandro Fernández es el más notorio en los tres grandes. Ni Franco Di Santo, ni Leandro Benegas que llegaron como grandes refuerzos. Fernández ha sido el más destacado”, expuso Pinilla.

La tarea de la U y la larga racha

Por otro lado a Pinilla fue consultado por la fórmula y clave de Universidad de Chile para poder conseguir los tres puntos frente a Colo Colo en el estadio Monumental.

“Si tuviese la respuesta exacta sería súper fácil y no estaríamos hablando de este tema, pero yo creo que en la U Pellegrino tiene que hacer un trabajo mental importante. Pellegrino no ha pisado el Monumental todavía como técnico dirigiendo a la U, pero creo que lo importante es que los jugadores entren liberados a jugar, sin presiones”, expuso.

El rostro de Radio Agricultura sentencia que “el plantel de la U piense en enfrentar a un rival que no está como en los años anteriores, que no tiene a un jugador clave como Esteban Paredes; que su defensa es totalmente vulnerable en comparación a cuando jugaba Falcón con Emiliano Amor, bien organizados con Óscar Opazo y Gabriel Suazo. Con un medio campo con Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil. Ya no está Gabriel Costa, Pablo Solari ni Juan Martín Lucero. Creo que la U tiene que ir a jugar el partido convencida en que es la gran oportunidad de ganar los tres puntos en el Monumental”.