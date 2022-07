Mauricio Pinilla revela anecdotón de sus tiempos de PiniRon en Universidad de Chile: "Víctor Hugo Castañeda me mandó a dormir en el bus, me bajé, hice dos goles y ganamos"

Día de polémica y de esos aprendizajes forzosos en Universidad de Chile tras el incidente policial protagonizado por Yonathan Andía al volante de su automóvil. El lateral azul fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol y estuvo detenido en una comisaría de La Florida.

En Radio Agricultura, Mauricio Pinilla recordó una anécdota de sus inicios en Universidad de Chile, cuando su cuestionada disciplina le valió el apodo de Piniron que hoy con otra madurez le provoca risas.

“Era más menos 2002, el técnico era Víctor Hugo Castañeda y teníamos que juntarnos en el Caracol a las 8 de la mañana, y yo de repente me despierto y eran las 8:20. El bus estaba afuera y todos felices estaban esperándome… yo había sido irresponsable y me acosté tarde, entonces llegué medio cansado, medio pasado al bus”, contó Pinilla.

El ex delantero agregó que “cuando me voy subiendo, Víctor Hugo Castañeda me toma una oreja y me dice: anda a dormir. Obedientemente me fui atrás del bus, me dormí hasta llegar a Talcahuano. No, no me dejó abajo del bus”.

Y tuvo la suerte de aprovechar el viaje, pues al entrenador Víctor Hugo Castañeda no le gustó nada la condición en la que llegaba el entonces juvenil. De hecho, el DT le puso tarea, y para bien o para mal el entonces irresponsable atacante le cumplió al técnico pese a su indisciplina.

“Dormí hasta llegar a Concepción, hasta Talcahuano. A mitad del camino pararon a almorzar y yo ni me enteré. Me bajo del bus y Víctor Hugo me dice: mira cabro hueón, si mañana no clavas una pepa y ganamos, olvídate que juegas nunca más en mi equipo”, expuso.

Mauricio Pinilla sentenció que “me bajé, hice dos goles, ganamos y pagué mi deuda con Víctor Hugo Castañeda. Había llegado malito. Tenía 18 años, dormí unas horas y estaba como tuna”.