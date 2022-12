Con el torso descubierto, exhibiendo el tatuaje del escudo de Universidad de Chile que tiene en el pecho, Marcelo Díaz encendió las redes sociales al anunciar que "empezamos a preparar la máquina para el siguiente desafío". Sin embargo, a pesar de la ilusión que generó en los hinchas azules el posteo del volante lo cierto es que su tan anhelado retorno al club que lo formó hoy está lejos, y ahora se supo que hay una piedra de tope que impide la operación: Mauricio Pellegrino.

Según advierten en Al Aire Libre en Cooperativa, el nuevo entrenador del Romántico Viajero no tiene entre sus prioridades al experimentado mediocampista formado en la U. Eso sí, no está negado a su arribo, pero primero exige que se refuercen los puestos que él exigió. Junto con eso, si "Carepato" quiere venir tendrá que asumir que no será titular.

¿Por qué no llega Marcelo Díaz a la U?

La foto que subió en Instagram hizo que varios pensaran que su tan esperada vuelta al Chuncho estaba lista, pero lo cierto es que hoy el bicampeón de América con la selección chilena se aleja. El reporte del periodista Francisco Caneo apunta un panorama totalmente distinto al que se pensaba: "Todo indica que Audax Italiano podría ser su próximo destino", dispara.

Así, advierten que la opción de que Díaz vuelva a vestir de azul "está difícil, se ha ido alejando esto de Díaz con la U. Manuel Mayo es el mayor interesado en que vuelva, y ha hecho un proceso de convencimiento. Primero Michael Clark, quien en realidad dijo "el equipo lo deciden ustedes, para bien o para mal" y no está interviniendo en nada, algo que sorprende por las anteriores gestiones de Azul Azul".

Eso sí, después detallan que "Mayo y Pellegrino han conformado el plantel 2023 de la U, y la piedra de tope para que se concrete es el técnico argentino. Es él quien tiene que decidir si quiere o no al volante formado en la U, y ha ejercido dilataciones. Está pidiendo primero los tres refuerzos".

Lo que el ex director técnico de Vélez Sarsfield quiere es "un arquero, un puntero en ataque y un 9, o delantero centro o mediapunta. ¿El 9 es Guerra? Si no es extranjero, el titular hoy es el Chorri Palacios, pero a mí me dicen que Pellegrino tiene opciones a la mano en el extranjero".

Sin embargo, cuenta que "la U dice que se quedan con los cinco mientras no hayan ofertas por Palacios, no hay plata para eso, y tendrán que seguir buscando en un medio donde los nombres como Bayron Oyarzo sobre todo están dentro de la carpeta, y se habla de otros jugadores pero que todavía no se han dado acercamientos tan profundos".

Para cerrar, dejan en claro que "Pellegrino no ve de titular a Díaz, Ojeda y Mateos son los titulares y de ahí no se mueve. Si él quiere venir es como cuando uno hace una fiesta en su casa y te dicen 'oye, viene este' y uno responde 'bueno, si quiere que venga, pero primero están otros'".