Matías Zaldivia se ha transformado en el traspaso más polémico del mercado de pases con su llegada desde Colo Colo a Universidad de Chile, en un tema que se ha tomado la semana en el fútbol chileno.

En ese sentido, en su primer entrenamiento el defensor nacionalizado chileno encontró un perfecto aliado por el momento que está viviendo, donde es criticado por los hinchas albos, además de los propios azules.

Es que en el plantel de Mauricio Pellegrino hay otro defensor que cruzó la vereda de dos equipos enemigos. Se trata de Nery Domínguez, quien en el año 2018 pasó desde Independiente a Racing, el clásico de Avellaneda.

Por lo mismo, el argentino quiso poner su ejemplo por lo que está pasando Zaldivia, teniendo en cuenta que después se fue como uno de los referentes del plantel de Racing.

"Como todos saben pasar de un rival a otro no es fácil, pero estamos hablando de un gran profesional y de una buena persona. En mi experiencia en mi paso de Independiente a Racing es difícil, hay que adaptarse rápido, sumar, conocer a los compañeros, aportar lo mejor y después demostrar dentro de la cancha. Las opiniones del hincha son entendibles pero tenemos que enfocarnos y hacer las cosas bien", comentó Domínguez en la presentación del Torneo de Verano.

Pese a esto, profundizó en lo que vive un jugador cuando pasa de una vereda a la opuesta, con el gran apoyo que hay que tener para salir adelante, aunque asegura que en la cancha se debe demostrar todo.

"La decisión siempre es difícil, pero cuando me tocó estar en Racing me tocó sumar a un cuerpo técnico que conocía, compañeros que conocía y me la hicieron fácil. Después está en uno, la única verdad está dentro de la cancha. la gente tiene que apoyar porque está de nuestro lado. Terminé jugando cuatro años y medio en Racing, si que le deseo lo mejor y ayudarlo en lo que necesite", finaliza.

