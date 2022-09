Universidad de Chile, ahora a cargo del interino Sebastián Miranda, vive días complicados. Los azules están a solo dos puntos de distancia de la zona de descenso y, por cuarta temporada consecutiva, miran de cerca el riesgo de perder la categoría.

La recta final será fundamental para el Romántico Viajero, que ansía volver a los abrazos y encontrar resultados que lo alejen definitivamente del peligro. Este jueves tiene un difícil desafío ante Palestino, y tras ello deberá mirar hacia Audax Italiano, Deportes La Serena, Everton, Huachipato y Cobresal.

Y de cara a estas seis finales, un ídolo azul pone sus fichas en la salvación azul: Mariano Puyol. En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex delantero manifestó su confianza en que el Bulla se olvidará del descenso, aunque no totalmente por mérito propio.

"El técnico es lo de menos, el tema acá son los jugadores. Más allá de si se hubiese quedado Diego López o asume Sebastián Miranda, no pasa por ahí. Los jugadores son los que entran a la cancha, deben resolver esto y todo está en ellos", aseguró.

"La U tiene un plantel que puede salir adelante. Hay buenos jugadores, no es un plantel para estar donde está. Los jugadores deben sacudirse de eso y creer en sus capacidades", complementó.

"No van a descender porque hay equipos más malos, simplemente por eso. La U no juega bien, pero hay otros equipos que juegan peor. No es una situación en que hay dos o tres que pelean con la U por no descender y que se vean igual o mejor", analizó.

"No lo veo en La Serena, Coquimbo o Deportes Antofagasta. Son equipos que no resolverán sus problemas futbolísticos en dos o tres partidos", cerró.