Universidad de Chile vive una semana extrañamente tranquila luego de vencer por 2-1 a Magallanes y respirar en la tabla de posiciones, donde actualmente se ubican décimos con seis unidades. Por lo mismo, los azules miran con optimismo y fe el duelo que los enfrentará a O'Higgins de Rancagua este domingo en El Teniente.

Sin embargo, en la previa de ese partido, se vivió la confirmación de la salida de Marcelo Cañete del club. El volante no cumplió con las expectativas y se despidió de los azules con más pena que gloria, aunque Cañete le dedicó sentidas palabras a la institución que defendió durante el 2021.

El formado en Boca Juniors eso sí, tuvo la opción de ahondar en su despedida en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. En una entrevista en ese programa el volante le puso tarea a Lucas Assadi, quien asoma como el titular en un puesto en el que él se ha desempeñado durante su carrera.

Cañete señaló que el canterano azul "es tremendo jugador, tremendo crack, pero no deja de ser joven. Hay que llevarlo de a poco, en el sentido de no darle tanta responsabilidad, porque no es fácil y más en la situación que está la U.

"Sí tiene muchísimas condiciones para su futuro, pero creo que también entrar hoy y en varias temporadas que está teniendo la U y solucionar varios problemas no es fácil", agregó.

"Es importante también como a él y muchos chicos colocarlos con jugadores con jerarquía que tengan mayor comunicación dentro del campo e ir colaborando a las posiciones o en momentos del partido que precisas cerrarte, atacar o hacer cualquier cosa con la pelota", destacó Cañete.

"Yo creo que Lucas tiene las condiciones para manejar los hilos del partido. Claramente le falta experiencia, pero a medida que vaya agarrando confianza, creciendo partido a partido y jugando, lo conseguirá y se irá dando cuenta y ojalá que sean de buenos resultados", cerró.