Barticciotto aprueba que Felipe Gutiérrez sea azul: "A la U. de Chile no le sobra nada"

Felipe Gutiérrez ha estado en medio del huracán este último tiempo. Tras ser marginado por Ariel Holan y enemistarse con la dirigencia de Universidad Católica finalmente se quedó sin club, y ahora su nombre asoma en la carpeta de refuerzos de Universidad de Chile. Algo que ha generado una ola de reacciones a la que recientemente se sumó Marcelo Barticciotto.

El experimentado mediocampista de 32 años podría reforzar al Romántico Viajero, archirrival de la UC, o también podría inclinarse por la oferta que le hicieron desde Unión La Calera para seguir su carrera. Pese a eso, e independiente de la decisión final que tome, Barti aprueba que el Pipe se vista de azul.

"A la U no le sobra nada"

"Yo creo que él debe sopesar las dos ofertas. Nadie se va a meter en el bolsillo de nadie, pero necesito más allá de la oferta. Yo quiero saber si tiene ganas de venir. Gutiérrez habrá dicho que sí, no me imagino que haya dicho que no a una oferta así", explicó el ídolo de Colo Colo en Al Aire Libre en Cooperativa.

Así, el legendario exdelantero del Cacique se la juega toda y advierte que para el Chuncho podría ser una gran opción que el ex Colorado Rapids de la MLS se decida por cruzar la vereda. "Creo que a la U no le sobra nada. Si está la oportunidad de traer a un jugador como Felipe Gutiérrez, tráelo", añadió.

Para cerrar, Barticciotto habla fuerte y claro con respecto a que los azules nuevamente miren hacia un clásico rival para reforzarse, e invita a los hinchas a que terminen con la actitud de rechazarlo tajantemente.

"No entiendo la aprensión de traer a Gutiérrez si ya trajeron a dos jugadores con ese perfil. Matías Zaldivia estuvo 7 años en Colo Colo, lo trajeron y ya pasó. Ahora, Zaldivia jugó y lo elogiaban. Luego trajeron a Toselli. Si lo traían antes a Gutiérrez, lo entendería, pero eso ya pasó y no logro comprender", concluyó.