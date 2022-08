Marcelo Barticciotto protagonizó un tenso debate en ESPN F90 Chile, entre comillas, en defensa de Universidad de Chile en medio de la extensa y profunda crisis institucional y deportiva que atraviesa el archirrival de Colo Colo. Los azules no encuentran el camino tras varias temporadas salvándose del descenso y la nueva derrota en el Superclásico fue otro golpe duro.

Para entender el contexto, el panel discutía si la U debe desechar la Copa Chile para enfocarse en el Campeonato Nacional. En eso salieron a la mesa las declaraciones del delantero de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, quien aseguró que este fin de semana los rojos tienen “grandes chances de ganar” frente a los azules.

“La U es un cuadro grande y enfrentar a un cuadro grande siempre es difícil, es así. Pero como viene hoy en día, ha perdido, no el respeto, pero sí esa presión de jugamos contra la U. Jugamos contra Colo Colo y sí nos da esa presión y miedo, sabemos que realmente podemos perder, que tienen más posibilidades de ganarnos. Pero como viene la U ahora, tenemos grandes chances de ganar el partido”, dijo Piñeiro.

Hoy Barti manifestó que “no dijo nada malo ni fue irrespetuoso tampoco”, pero consideró que a su juicio “no se dicen estas cosas”, porque “no tiene necesidad de decirlo. Tenía que decir: nosotros respetamos a todos los rivales y vamos a salir a jugar, a ganarle a la U”.

Ahí vino el primer grito de Barticciotto a Patricio Yáñez, que respaldaba las palabras del jugador de los hispanos: “Unión hacía cinco partidos que no ganaba. (…) ¿Que tienen que ver los favoritos? Si fuera por los favoritos ganaríamos todos el juego ese…”.

Poco después, Barti volvió a la carga y reveló que durante su carrera en Colo Colo varias veces se enojó con sus compañeros por burlarse de Universidad de Chile. No quiso entrar en más detalles ni nombres, pero al ser consultado, negó que fuera Marcelo Espina.

“Esas cosas no se dicen, (Piñeiro) tiene que tener cuidado, porque si no sería burlarse. En la época nuestra compañeros hablaban burlándose del rival y yo no estaba de acuerdo”, sostuvo el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Marcelo Barticciotto sentenció que “tenía compañeros que me fastidiaban, agarramos a uno una vez en el camarín y le dijimos: déjate de hablar huevadas, porque en definitiva, hablaba contra la U. Y había jugadores que hablaban contra Colo Colo. A mí no me gustaba. ¿Para ganarte a la gentes deber hablar mal del rival? No”.