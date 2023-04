Este sábado 1 de abril, Universidad de Chile recibió una noticia en medio del fin de semana libre que disponía el plantel estelar que dirige Mauricio Pellegrino. En Buenos Aires, Leandro Fernández chocó "intoxicado", según lo que se informó en primera instancia.

Pero con el correr de las horas han surgido nuevos antecedentes en torno a lo vivido por el centrodelantero argentino, autor de tres goles en el Campeonato Nacional 2023. Fue el periodista Nacho Genovart quien entregó la actualización.

El comunicador publicó el video del alcotest al que fue sometido Lea, quien vive su primer año en el fútbol chileno. Según la medición, el ex Independiente de Avellaneda iba al volante con 1,62 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

La ley argentina es clara: "Prohibe conducir cualquier tipo de vehículo con más de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre". Es decir, Leandro Fernández no debió haber estado manejando el Peugeot que chocó.

La policía de Buenos Aires le pasa una infracción e incauta el auto de Leandro Fernández

Más allá de que no quedó detenido porque la policía de Buenos Aires determinó no hacerlo a raíz de que no hubo heridos, Leandro Fernández deberá afrontar algunas sanciones.

Los uniformados le requisaron el automóvil y, además, le cursaron una infracción por este accidente que tuvo después de haber ingerido alcohol.

Revisa el alcotest de Leandro Fernández