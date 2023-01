Darío Osorio ya entrena con Universidad de Chile, luego del Sudamericano Sub 20, donde la selección chilena lamentablemente se quedó fuera en la primera fase.

El talentoso extremo de 19 años ha tenido posibilidades de partir a Europa en este mercado de fichajes, pero finalmente decidió quedarse en la U para seguir desarrollándose.

Su madre, Alicia Osorio, explicó en Radio Agricultura cuáles fueron los motivos: "Quiero que siga creciendo en la U y que se desarrolle. Hay hartas cosas que todavía tiene que aprender, entonces es eso lo que me gustaría para Darío".

"Siempre lo he dicho, que estamos muy agradecidos del club, por todo lo que ellos le han dado. La idea es que él se los devuelva", añadió.

Sobre su personalidad, comentó: "Él no habla con nadie, nadie puede decir cómo es Darío, es como lo ven en la tele, no habla, siempre callado, parece que siempre anda serio, no es que esté enojado, su personalidad es así. Nadie sabe lo que pasa por su cabeza, ni yo que soy su mamá".

Doce que debe trabajar la tolerancia a la frustración: "Que no se enoje tan rápido en la cancha, porque no es que se enoje, sino que se frustra porque no le salen las cosas".

Finalmente, acerca del fracaso de la Sub 20, sostuvo: "Todos esperábamos más, todos teníamos una expectativa alta de la sub 20, pero no se dio nomás. Pero no se acaba acá, son jóvenes que están recién, si los matan a esa edad, imagina cuando sean más grandes".