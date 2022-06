Las últimas temporadas han sido un verdadero dolor de cabeza en Universidad de Chile, donde sus hinchas han debido sufrir con el constante coqueteo del descenso. Entrenadores que no han logrado cumplir sus procesos, constantes interinatos que han truncado sus carreras, además de juveniles que han sido apuestas y que la montaña rusa de los malos desempeños los ha mandado por otros caminos.

Lo que el fantasma de la B se llevó en Universidad de Chile: entrenadores, interinatos y juveniles que no alcanzaron a brillar

Los últimos años para Universidad de Chile han sido malos, tanto en el plano futbolístico como dirigencial. Los hinchas así lo han asimilado, temporadas que han sido un martirio y prueba de fuego para una fanaticada que se dice incondicional, pero que ha debido pasar con los peligros del descenso y los discretos resultados en el Campeoanto Nacional.

Si bien el fantasma de la B siempre ha estado rondando y no ha logrado llevarse al equipo, miembros de los distintos planteles han debido pagar los platos rotos con sus carreras, que en algún momento prometían, a pasar a cargar el peso por haber estado en planteles sin categoría.

Algo que para muchos viene desde hace años, cuando, por ejemplo, en 2016 sale Sebastián Beccacece de la banca por malos rendimientos y comienzan aparecer interinatos, una palabra que será constante en Azul Azul. En ese entonces, Víctor Hugo Castañeda fue quien se tuvo que hacer cargo del equipo en compañía de Luis Musrri, tratando de salvar la situación con hombres de casa.

Una dirección técnica que era de altos y bajos, además con dudas, sin un discurso claro de la concesionaria que tampoco tenía un rumbo. Todo, porque después vendría Ángel Guillermo Hoyos, donde los azules logran salir campeones en el Torneo de Clausura 2017, dejando en segundo lugar a Colo Colo, aunque de la alegría la montaña rusa de emociones nuevamente los haría bajar rápidamente.

La siguiente temporada otra vez vendrían los terremotos internos. Si bien el equipo estaba bien ubicado en la tabla de posiciones, goleadas en contra en el Campeonato Nacional (Unión La Calera 6-1 con discusiones con el plantel en camarines), además en Copa Libertadores 7-0 contra Cruzeiro a los pocos días, derrumbaron a Hoyos.

Nuevamente la palabra interinato volvía al vocabulario azul. Esteban Valencia se ponía el buzo para comandar al equipo a la espera de un nuevo entrenador. Terminó siendo Frank Darío Kudelka, revelación del torneo argentino con Talleres de Córdoba, que cruzaba la Cordillera para revolucionar el fútbol chileno.

Si bien con el trasandino se logra clasificar a Copa Libertadores 2019, el juego no convencía. Siempre estuvo latente la opinión de que no había armado el equipo, por lo que se esperaba que la siguiente temporada dejara su sello, algo que no se vería reflejado en cancha.

Eliminación temprana en Copa Libertadores, al no poder superar la llave contra Melgar, además malos desempeños en el Campeonato Nacional le mostraron la puerta de salida a Kudelka, en una polémica en la directiva, donde se conocería después que ya tenían al uruguayo Alfredo Arias en el país listo para asumir en el cargo.

Saltándose esta vez a un interino por un tiempo, la esperanza estaba en un entrenador de buenas campañas, donde su paso por Santiago Wanderers había dejado buenos comentarios. Al menos en la cancha. Pero esto no se repitió, sin resultados la puerta de salida otra vez quedó abierta.

La idea en Azul Azul era volver a cambiar de entrenador, pero primero le dieron la función al jefe de las divisiones inferiores, Hernán Caputto, para llevar adelante un interinato que debía salvar a los azules del descenso en 2019.

A falta de cinco fechas por jugar se suspendió el torneo por el estallido social. Los azules, con un partido menos, estaban en la penúltima posición, pero se suspendió el descenso, el que tampoco era factible porque no había igualdad de compromisos disputados de los equipos que estaban amenazados.

Caputto tendría una nueva oportunidad en 2020, con la mochila de una tabla de promedios para definir a los descendidos, la que fue siempre una espina para los azules que nunca se pudieron sacar hasta el final de temporada.

Los resultados una vez más le pasaron la cuenta al entrenador, que terminó saliendo y dando el paso a un nuevo interino: Marcelo Jara, aunque solo por dos partidos.

Azul Azul, una vez más, tuvo que salir por un entrenador, donde el elegido fue Rafael Dudamel, quien logra clasificar a los azules a Copa Libertadores, además que salvar la tabla de promedios, dejando a la U en Primera.

Pero la montaña rusa de emociones no dejó tranquilos a los bullangueros. Eliminación temprana en Libertadores, con casos de Covid-19, además malos resultados en el Campeonato Nacional, lo que, como una película que se repetía todos los años, liquidaron al venezolano.

Nuevamente interinatos. Como un chiste repetido, nuevamente técnicos del área formativa salían a la cancha. Lo que parecía ser por unos partidos, terminó por ser un consolidado proceso para Esteban Valencia, que si bien logró levantar al equipo, una vez que Luis Roggiero dio luz verde para seguir, se desmoronó.

Los azules pasaron de pelear en la parte alta a una vez más estar en puestos de descenso, donde parecía que, en esta oportunidad, no había salvación.

El último salvavidas fue remover a Valencia, revolver entre lo disponible, y mandar a Cristián Romero al frente. En 2015 ya había tenido una etapa al mando, que tampoco trajo buenos resultados, aunque la misión de ahora era salvar como fuera a la U de bajar a la B.

Relojito lo logró, en el recordado partido ante Unión La Calera, donde los azules terminaron ganando 3-2 y permanecen en la máxima categoría.

Se pensaba que se había tocado fondo, pero Azul Azul, ahora liderada por nuevos nombres, como el del presidente Michael Clark, golpeaban la mesa para iniciar un nuevo proceso.

Roggiero se la juega y trae a un desconocido en Chile Santiago Escobar. Pero la maldición estaba lejos de terminar. Malos resultados, un equipo sin identidad y refuerzos sin categoría terminaron su rápida estadía en la U.

Si bien desde Azul Azul no querían ir por un interino, no les quedó otra opción que repetir lo que vienen haciendo desde hace años, poniendo a Sebastián Miranda de la Sub 17 hasta encontrar un entrenador.

Con la frase en mente "va a volver a suceder", Miranda logra levantar emocionalmente un camarín, aunque en cuatro partidos desde la concesionaria ponen freno a su liderazgo, contratando a Diego López.

El uruguayo tendrá la misión de romper la maldición que ha seguido a los azules durante los últimos años, con la esperanza de los hinchas en no volver a repetir las malas campañas.

Interinatos de Víctor Hugo Castañeda, Luis Musrri, Hernán Caputto, Marcelo Jara, Esteban Valencia, Cristián Romero y Sebastián Miranda, han dado que hablar, pero han de alguna manera visto sepultando sus aspiraciones como entrenadores, donde si bien el fantasma de la B no se llevó al equipo, los nombres han quedado marcados.

Juveniles en el camino

Sin un proyecto definido o explicado para sus seguidores, Universidad de Chile de igual forma ha llevado jugadores formados en casa a su primer equipo. Ejemplos con nombres que han dado que hablar por sus desempeños en inferiores, pero que las malas campañas del club han hecho que poco a poco fueron perdiendo peso.

Algunos recuerdan la aparición del delantero Simón Contreras. El Pitu fue una carta de gol, de entrega y de aplausos para los hinchas por un formado en casa. Con el correr del tiempo se fue perdiendo protagonismo y ahora no solo aparece en contadas ocasiones en el primer equipo, porque está enfocado, principalmente, en el equipo de proyección de las juveniles, aunque en otra posición.

Han sido casos como el de Nicolás Guerra, citado por Hoyos como el nuevo "Kun Agüero", quien pasó de la titularidad a quedar borrado en la U. Una carta que marcaba el alza de los juveniles, terminó buscando su salida y ahora brilla en Ñublense, lejos de la maldición azul, en su propio camino.

Un caso similar pasó con Camilo Moya. Fue pedido por Kudelka por su buen desempeño en San Luis de Quillota, donde estaba a préstamo. Fue titular indiscutido en los azules, durante las peores campañas, aunque, al parecer, terminó afectando en su rendimiento. Actual miembro del plantel, pero no considerado en la mayoría de los partidos.

Los porteros también han sido parte de este negro proceso. Nelson Espinoza, que pasó de ser sustituto de Johnny Herrera o Fernando De Paul, ha deambulado por varios equipos del fútbol chileno.

Gonzalo Collao, una de las grandes promesas, terminó por salir de mala manera de la U y se encuentra en Croacia, perdiendo señal en su radar, por ejemplo, para la selección chilena y lejos de la ilusión que significaba para el fútbol chileno.

Cristóbal Campos, si bien todavía está en el plantel azul como reserva de Hernán Galíndez, no ha logrado la titularidad indiscutida. Si bien ha pedido cancha en muchas oportunidades y, cada vez que es requerido aporta al plantel, sus pocos minutos pueden marcar su estadía con la U en el pecho.

A ellos se puede sumar Franco Lobos, José Alexis Gatica, entre otros que han tenido que asumir roles protagónicos en malas campañas, pero que luego se han visto borrados del mapa azul, por malos resultados del equipo que han marcado sus carreras.

Un fantasma de la B silencioso, que año a año es un terremoto en los azules, donde esperan que en el segundo semestre con Diego López termine la maldición. ¿Será así?