Leandro Fernández se disgusta tras el empate de la U. de Chile ante La Calera: "Me voy re caliente"

Universidad de Chile no pudo alcanzar el cuarto triunfo al hilo en el Campeonato Nacional 2023. Pese a haberse puesto en ventaja, los azules igualaron 1-1 frente a Unión La Calera en la 7° fecha de la máxima categoría del fútbol chileno. Leandro Fernández confirmó su buen momento y anotó por tercera vez consecutiva en el Romántico Viajero.

Por esa razón, sumada al buen nivel que mostró durante el encuentro el ex jugador de Independiente de Avellaneda, fue condecorado como el Jugador Experto Easy. Y cuando conversó con TNT Sports, el Lea dejó claro que el resultado no lo dejó para nada satisfecho.

"Me voy recaliente, pero bueno, el equipo hizo un gran esfuerzo. Nos convirtieron de un lateral y se nos escapó ahí. Creo que fuimos dominantes en el partido", afirmó el atacante que el 12 de marzo cumplirá 32 años. "Por el empate es la calentura, por no poder sumar de a tres. Siempre queremos eso, pero bueno, sumamos de a uno que es algo que no queríamos. Hay que seguir trabajando", expresó el Lea.

Y también tuvo palabras para la racha goleadora que encadenó con el Bulla. "Por suerte me está tocando convertir para ayudar al equipo, contento con eso. Los delanteros vivimos del gol", afirmó con la confianza que brinda anotar durante tres fechas seguidas.

Leandro Fernández mira de reojo a Colo Colo: "Los clásicos son partidos especiales"

Por cierto, el mismo día del cumpleaños de Leandro Fernández, Universidad de Chile visitará el estadio Monumental para medirse a Colo Colo en la 8° jornada del Campeonato Nacional 2023 con la ilusión de cortar la racha de casi 22 años sin obtener victorias en el reducto enclavado en Pedrero.

"La gente se comportó muy bien, llenó el estadio como siempre. Donde vamos siempre llenamos, ya desde mañana pensaremos en el partido siguiente, que es muy importante para nosotros. Los clásicos son partidos especiales, a partir de mañana empezaremos a prepararlo", dijo el ex Vélez Sarsfield de Argentine y el Inter de Porto Alegre de Brasil, sin querer profundizar mucho sobre el gran duelo ante el Cacique.