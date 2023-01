La derrota de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido por 2-0, en el inicio del Torneo de Verano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, dejó intranquilos a los históricos del conjunto azul. En diálogo con Redgol, la excusa de que el equipo está en rodaje no es suficiente para la discreta presentación oficial del elenco de Mauricio Pellegrino.

Así lo cree Horacio Rivas. "En Europa nadie se pone a punto futbolísticamente después del tercer o cuarto partido. No es como antes, cuando había dos o tres semanas de trabajo físico. Me preocupa la incompatibilidad de lo técnico-futbolístico con lo físico. En Argentina dan vacaciones y antes de la semana están jugando partidos", advierte el original Carepato.

Lo mismo asume Cristián Mora. "Fue un partido claramente de rodaje, pero el equipo siguió jugando al pelotazo frontal, tuvo poco juego asociado y casi no generó oportunidades de gol. Se esperaba más de los jugadores nuevos, pero Leandro Fernández y Federico Mateos mostraron poco en lo individual poco y poco en lo colectivo", reconoce el tetracampeón azul.

"El mediocampo de la U no existe"



El más drástico en el análisis es Francisco Las Heras, quien advierte que el gran déficit de Universidad de Chile está en la generación de ataque. "Leandro Fernández parece un clon de Ronnie Fernández. Mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho correr, mucho entusiasmo... pero poco fútbol. Es el primer partido, pero tiene la misma desventaja de Ronnie y de Junior: que juegan solos arriba", sentencia el semifinalista de Copa Libertadores en 1970.

Pancho Las Heras mira con preocupación la fase ofensiva: "El esquema de jugar con un delantero es muy poco para la U. La U necesita llegar al arco rival y no lo hace, porque no le llega la pelota a Leandro Fernández".

Pero está más urgido por la generación. "Mi opinión personal es que el mediocampo no existe realmente. Un (Luis Felipe) Gallegos que no sé cómo siguió en la U, (Emmanuel) Ojeda que me gusta, pero no es de creación. Tenemos que ver qué va a pasar con Mateos, porque se vio muy apagado, tuvo una jugada en el primer tiempo y nada más. Muy poco para un jugador que se espera que maneje al equipo de la U, que es la gran falencia", analiza.

Finalmente, Cristián Cepillín Olguín reconoce la falta de luces. "¿Alguien que rescatar? Difícil. Quizás el puntero derecho, Renato Huerta, que encaraba y tenía personalidad. Pero los demás quedaron al debe", completa el campeón de Segunda División con la U en 1989.