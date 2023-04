Universidad de Chile se estrena en la Copa Chile 2023 buscando mantener su buen arranque de temporada. El Romántico Viajero choca este domingo con Chimbarongo en un partido para el que piensan en una formación con sorpresas.

Las lesiones y suspendidos que tiene el elenco estudiantil para el cruce de este fin de semana obligan a Mauricio Pellegrino a buscar alternativas. Además, no podrá tener en la cancha a Leandro Fernández, quien fue castigado con un partido tras su accidente en Argentina.

Sin su principal estrella en la delantera, sin Emmanuel Ojeda por suspensión y con Darío Osorio aún recuperándose de su lesión, el entrenador tendrá que apostar por sus cartas en el plantel para que el equipo mantenga su nivel.

Es por ello que Mauricio Pellegrino no se guardará nada. Las sensibles bajas obligan al DT a no dejar más resentido al once inicial, por lo que presentará una formación prácticamente titular.

Cristóbal Campos se mantendría en la portería pese a que todo apuntaba a una titularidad de Cristopher Toselli. El segundo arquero tendrá que seguir esperando su oportunidad ante la urgencia en la que se ve la U.

En defensa Juan Pablo Gómez sería una de las sorpresas, dejando en la banca a Yonathan Andía. A él se sumarán Matías Zaldivia, Luis Casanova y Marcelo Morales, una de las alternativas para la regla del Sub 21 (tres jugadores sumando un total de 180 minutos).

En el mediocampo, la ausencia de Emmanuel Ojeda permite el ingreso de Renato Cordero, quien vio acción en el amistoso con River Plate. En la zona lo acompañarían Federico Mateos, Israel Poblete y Lucas Assadi, que toma el lugar del lesionado Darío Osorio.

Finalmente en la delantera y ante el castigo a Leandro Fernández, Nicolás Guerra y Cristián Palacios tendrán la misión de encontrar los goles. El Kun y el Chorri harán dupla tratando de asegurar la victoria para los azules.

De esta forma y de no haber problemas de última hora, la formación de Universidad de Chile ante Chimbarongo será con Cristóbal Campos; Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Luis Casanova, Marcelo Morales; Renato Cordero, Israel Poblete, Federico Mateos; Lucas Assadi; Nicolás Guerra y Cristián Palacios.