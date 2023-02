Universidad de Chile volvió a los triunfos este sábado luego de derrotar en un duro partido a Magallanes por 2-1. El Romántico Viajero se impuso gracias a un doblete de Cristián Palacios, pero que no calma a los hinchas.

Pese a la victoria, los fanáticos azules no están conformes con el rendimiento que ha tenido el equipo de Mauricio Pellegrino. Si bien el Chorri se lleva los aplausos por su actuación, uno de los que asume las críticas es Leandro Fernández, quien aportó con su primera asistencia esta tarde.

En conversación con RedGol, Marcos González valoró el triunfo, aunque más que nada porque permite respirar tras semanas complicadas. "Lo que el hincha quiere es que la U gane. Ya la forma o si juega bien o no es un detalle. La U ganó y nos vamos tranquilos el fin de semana".

"Es un equipo que tiene ganas hasta que se cansa y ahí pasa a ser más vulnerable. Lo importantes que se ganó, lo demás ya da lo mismo", señaló. "La figura puede ser Palacios, pero el conjunto en general anda parejito. Ninguno destaca por sobre los otros", agregó.

Horacio Rivas se sumó a sus palabras y valoró el momento del Chorri. "Cuando se avanza es importante. El hecho de que sigan apareciendo jóvenes, situaciones importantes, que se confirme Palacios como goleador son detalles que van fortaleciendo y potenciando lo anímico. Son pasos que a lo mejor todos esperan que el avance sea cuantitativo, rápido".

Otro de los que tuvo palabras fue Héctor Pinto, quien destacó que "uno puede mejorar ganando y la U, cuando le hacen un gol, se desespera mucho. Las ansias de ganar les pasa la cuenta. No manejan el partido, les falta ese tipo de cosas o alguien que adentro los pueda dirigir".

En esa misma línea, cuestionó la salida de Cristián Palacios. "Eso es lo que no entiendo, si lo sacó para los aplausos o por viejo. A los buenos hay que dejarlos adentro, si pasan por un bache no importa. Los que hacen goles son así, hacen dos goles y bajan, pero vuelven a retomar".

"No entiendo esos cambios, cuando un jugador está prendido hay que dejarlo. Sacarlo para los aplausos todavía no, no estamos celebrando nada", complementó.

El que no se guardó nada fue Martín Tincho Gálvez, quien se lanzó con todo contra Leandro Fernández. "Ofensivamente sentía que Palacios no estaba funcionando, pero la preguntas no es qué pasa con él, sino lo que pasa con los que vienen atrás y no lo dejan en posición de gol. Él la emboca, entonces démosle las pelotas. La culpa no es de él".

Según su visión, al argentino le han dado más del protagonismo que merece. "Cuando vez que juega este muchacho Fernández, ¿cuál es su aporte? ¿Cuántos partidos más necesita? A Guerra no le ha dado cinco partidos para mostrar su potencial".

"No porque lo haya traído él o la dirigencia quiera salvarse obligando a ponerlo… yo entiendo una presión de ese tipo, pero Fernández más de cinco partidos no puede tener de titular. No aporta nada. Si pido una jugada de Osorio, de Assadi y Huerta y te puedes acordar. Nómbrame dos de él y ni siquiera hay, solo el centro de hoy y para de contar", cerró.