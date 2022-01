Universidad de Chile sigue trabajando con todo para dejar en el olvido su paupérrima temporada 2021. Los Azules quieren ser protagonistas en el 2022 y están apostando a mercados poco acostumbrados en el fútbol chileno para reforzarse.

Luis Roggiero eligió a Santiago Escobar como el técnico al mando de su revolucionario proyecto y desde ya están enfocados en la conformación del plantel. Cuatro nombres habían llegado hasta ahora, pero este jueves se sumó un nuevo integrante.

Luego de semanas de rumores, finalmente se oficializó el arribo de José María Carrasco como refuerzo para la campaña 2022 de la U. El defensor boliviano es la apuesta para renovar el fondo azul, que lo pasó mal el año pasado.

El zaguero llega desde Independiente del Valle, club donde no logró tener la regularidad que esperaba. No obstante, espera su revancha en el terreno de juego con la camiseta del Bulla y así sacarlos del hoyo en el que han estado en las últimas temporadas.

"Contento de estar acá, es un desafío personal y futbolístico para mí el venir a un equipo tan grande. En este tiempo he visto la magnitud que tiene la U, me pone contento pero al mismo tiempo me da una responsabilidad junto a mis compañeros para devolver a la U donde se merece", señaló Carrasco en su arribo a la U.

El zaguero boliviano no escondió su emoción por tomar uno de los desafíos más importantes de su carrera. "Si bien tenía una idea de lo que era, uno queda impactado por todo lo que tiene y la magnitud que genera. Te da todas las comodidades para que uno se enfoque solo en jugar, eso te deja contento y satisfecho".

Con esto, Universidad de Chile ya suma cinco refuerzos para la temporada 2022. Con Ronnie Fernández, Hernán Galíndez, Jeisson Vargas, Felipe Seymour y José María Carrasco dejan en claro que se están potenciando con todo. Y no será lo último, ya que se esperan más nombres en los próximos días.

