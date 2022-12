José Luis Villanueva se refirió a las dilatadas negociaciones por un regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile y le envió un mensaje. "Sé que él no me quiere, pero le digo que ahí no es", comentó.

José Luis Villanueva a Marcelo Díaz: "¿Un consejo? Ahí no es, la U no lo quiere"

Tras su salida de Libertad, los hinchas de Universidad de Chile se ilusionaron con un posible regreso de Marcelo Díaz. Pero la actitud ha sido distinta por parte de la dirigencia azul, que si bien no han descartado traerlo, aseguraron que no están "obligados al jugador más popular".

Mientras se define si llega o no a la U en este mercado de fichajes, varios han tenido comentarios sobre la situación de Carepato. Uno que no quiso quedar al margen fue José Luis Villanueva, quien ofreció un consejo para el volante desde su tribuna en Pauta de Juego.

"El futbolista tiene ego, los de la Generación Dorada para qué decir, y la U está tratando que aparezca este ego, que él les diga 'yo no te puedo esperar más, yo soy tal y quien' para ellos decir 'disculpa que no te pudimos responder antes, pero no podemos, así que no te molestamos más y ándate donde tu quieras'", dijo.

"Yo creo que esa es la estrategia que están usando. Si la U quisiera, lo tendría en dos minutos... No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren", continuó el exjugador de Universidad Católica y ahora comentarista deportivo.

"Yo sé que él no me quiere mucho a mí, pero si le puedo dar un consejo... Ahí no es, Marcelo. Ya está, váyase de ahí, no lo quieren. Él merecería haber estado en la U, pero no está. No te tires más para abajo, si estos tipos no te quieren", concluyó.

